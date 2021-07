Kainuussa todettiin maanantaina 16 positiivista koronatestitulosta.

Kainuun tartunnanjäljityksen mukaan koronalle on voinut altistua Helsinki– Kajaani-lentovuorolla sunnuntaina 25. heinäkuuta kello 10–11.30. Lennolla olleita pyydetään hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä, jos oireita ilmenee.

Seitsemän koronatartuntaa maanantain saldosta on Kainuuseen ulkomailta saapuneilla henkilöillä, joista osa ulkomaalaisia ja osa paikallisia.

Neljä eilisistä tartunnoista on Kainuun Prikaatin varusmiehillä, joiden tartunnat tilastoituvat kotipaikkakuntiensa mukaisesti.

Viisi henkilöä uusista tartunnoista on ollut jo aiemmin karanteenissa.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on 98,6 edellisten kahden viikon aikana 100 000 asukasta kohti. Vastaava luku on Pohjois-Pohjanmaalla 13,85.

"Virus leviää nyt vauhdilla"

– Epidemiatilanne Kainuussa on edelleen heikentynyt. Kaikki havaitut tartunnat eivät toki ole alueen väestöllä, mutta yhtä kaikki, virus leviää nyt vauhdilla eri puolilla maata. Koronakoordinaatioryhmä on koolla tiistaina arvioimassa tilannetta, toteaa vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola Kainuun sotesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatilastoissa on eroja alueiden omiin tilastoihin, sillä THL tilastoi positiivisen tuloksen joko hoitopaikan tai laboratorion sijaintikuntaan, jos tiedossa ei ole henkilön kotikuntaa Suomessa.

Kainuussa rokotusaikoja on nyt hyvin saatavilla. Rokotusvuorossa ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet sekä 12–15-vuotiaat vakavan koronataudin riskiryhmään kuuluvat.