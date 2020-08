Helsinki-Vantaan lentoasemalla suuren riskin maista tulevia matkustajia aletaan ohjata testaukseen nykyistä tehokkaammin. Kuva: Arttu Laitala

Koronavirustestaus lisääntyy Suomen keskeisimmillä rajanylityspaikoilla.

Satamissa maahantulijoiden testausta laajennetaan Helsingistä seuraavaksi Turkuun ja Ahvenanmaalle.

Länsirajalla Torniossa on tarkoitus lähiviikkoina aloittaa testausta voimakkaammin. Jonkin verran testausta on Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla, joiden läpi menee viikoittain useita tuhansia rekkoja.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla suuren riskin maista tulevia matkustajia aletaan ohjata testaukseen nykyistä tehokkaammin.

Rajojen terveysturvallisuuden lisäämisestä kerrottiin valtioneuvoston infossa keskiviikkona.

"Kukaan ei pääse Suomeen ohjeitta"

– Tehokkaampi ohjaus testiin tarkoittaa Helsinki-Vantaalla sitä, että Vantaan terveydenhuollon henkilöstön pitää "pyydystää" riskimatkustajia enemmän, Vantaan kaupungin sote-johtaja Timo Aronkytö kertoo Lännen Median haastattelussa.

– Pitää jakaa materiaalia aktiivisemmin, kysyä, onko epäilyä tartunnasta, mistä maasta tulette ja olisiko mahdollista, että tulette testiin.

Lisäksi Finavian kuulutusten väliin on tulossa kuulutuksia neuvonnasta ja testauksesta. Aronkytö vakuuttaa, että Helsinki-Vantaalla kukaan ei pääse Suomeen ohjeitta. Neuvontaa on Finavian ja Vantaan pisteissä jatkuvasti.

Helsinki-Vantaalla on kahdenlaista testausta. Ensimmäiseksi on testausasema laukkuhihnojen ja tuloaulojen jälkeen ns. vapaalla puolella. Sinne ohjataan matkustajia, joilla on oireita tai jotka epäilevät tartuntaa.

Toiseksi tehdään massatestauksia, jotka toteutetaan ennen rajamuodollisuuksia. Ne vaikuttavat Aronkydön mukaan enemmän viranomaisoperaatioilta. Siellä matkustajat saavat omaehtoiset karanteenilomakkeet.

Aronkytö uskoo, että testaus kasvaa määrällisesti myös Helsinki-Vantaalla, mutta kaikkia tai läheskään kaikkia ei voida testata.

– Riskimaista tulee päivässä pari-kolmetuhatta, niin voimme testata tällä hetkellä maksimissaan pari-kolmesataa, eli 10 prosenttia.

THL päivittää säännöllisesti karttaa

THL:n liikennevalomalli auttaa arvioimaan ulkomaan matkustamiseen liittyviä tartuntariskejä. Johtaja Mika Salminen korostaa, että se ei korvaa rajapäätöksiä.

Malli perustuu siihen, kuinka suuri riski on tavata koronatapaus ja altistua, ja mallissa on kolme luokkaa.

Vihreässä luokassa riski tartunnalle ei ole merkittävästi korkeampi kuin Suomessa. Oranssissa luokassa riski on korkeampi kuin Suomessa. Ilmaantuvuus on 10–25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.

Punaisessa luokassa riski tartunnalle on huomattavasti korkeampi kuin Suomessa tai riskiä ei voida luotettavasti arvioida. Ilmaantuvuus on hyvin korkea, yli 25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.

Oranssin ja punaisen maista tulijoiden pitäisi noudattaa omaehtoista karanteenia toisten suojelemiseksi. Saapujille voidaan tehdä terveystarkastuksia.

THL päivittää säännöllisesti karttaa, joka on apuväline kansalaisille. Salmisen mukaan tällä hetkellä karkeasti arvioiden tartunnoista puolet tulee kotimaasta ja puolet ulkomailta.

Turvavälit jo yli 50 henkilön tapahtumiin

Kaikissa yli 50 hengen tapahtumissa on syyskuun alusta lähtien pakko järjestää 1–2 metrin turvavälit ja hygienia. Näin aluehallintovirastot (avit) päättivät keskiviikkona.

Kansalaisia maanantaina hämmentänyt sosiaali- ja terveysministeriön kirjoitusvirhesotku, yhden nollan puuttuminen, sai siis päätöksensä. Ministeriön uusi ohjauskirje ei aiheuttanut muutoksia aluehallintovirastojen maanantaiseen päätökseen.

Elokuussa yli 500 henkilön tilaisuuksissa on pakko noudattaa välejä ja hygieniaa, ja pienempiin yli 50 ihmisen tapahtumiin se on vain suositus – syyskuussa se on pakko.

– Jos on ruokapiste, ei saa syntyä ruuhkaa. Istumapaikoilla on oltava 1–2 metrin välit. On oltava käsienpesupaikat tai käsidesiä, avin viestintäyksikön päällikkö Jaana Lehtovirta kertoo.

Tuleeko rangaistuksia, jos näitä ei noudateta? Lehtovirta toteaa, että tartuntatautilaki ei määrittele rangaistuksia. Jos tulee isompi häiriö, se on poliisiasia.