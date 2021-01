Helsingin Sanomien lauantainen juttu nuorten hankkimista kalliista merkkivaatteista nostatti somessa vilkkaan keskustelun.

Helsingin Sanomat julkaisi lauantaina paperilehdessään ja verkkosivuillaan jutun, jonka otsikossa kerrotaan nuorten tavoittelevan nyt luksusta ja jopa tuhansia euroja maksavia vaatteita.

Verkkosivujen pääkuvana oli neljä maahanmuuttajataustaisen näköistä nuorta. Shafi, Abra, Wendy ja Kieran nojailivat kaiteeseen helsinkiläisen ostoskeskuksen kattotasanteella. Kuvatekstissä nelikko kertoi heille kelpaavien talvitakkien listan olevan lyhyt: Canada Goose ja Moncler.­

Juttu on verkossa maksullinen niin sanottu timanttijuttu. Vapaasti katsottavissa on vain pitkän artikkelin otsikko-osa ja pääkuva. Kun pääsee lukemaan koko jutun, käy ilmi, että kuvan nuorten mukaan yli 1 000 euron talvitakkiin on varaa, kun tekee töitä.

Artikkeliin oli haastateltu ja kuvattu myös muita nuoria, muiden muassa punkalaitumelainen Markus, tamperelainen AJ ja helsinkiläinen Valtteri. Hekin ovat panostaneet luksukseen ja merkkituotteisiin.

"Entä jos kuvassa olisi ollut Mikko?"

Juttu ja varsinkin sen verkossa ilmaiseksi nähtävillä oleva kuvallinen aloitus herättivät sosiaalisessa mediassa viikonloppuna vilkkaan keskustelun.

Useiden kommentoijien lähtökohta oli hämmästelevä: miten kuvan nuorilla voi olla varaa hankkia kalliita merkkituotteita?

Yksi kantaa ottaneista oli Kevan eli entisen Kuntien eläkevakuutuksen varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander.

"Lähes sanattomaksi veti. Olisi kiinnostavaa tietää tarkemmin miten alaikäiset rahoittavat nuo kaikki vaatteet, koska työntekoon en ainoana ratkaisuna usko. No hyvä puoli tässä on että ei tarvitse pelätä sitä että nuoriso ryöstää minulta takin tai kengät", Mikander kommentoi Twitterissä.

Samalla asialla oli muun muassa perussuomalaisten outokumpulainen kansanedustaja Sanna Antikainen. Hän ihmetteli, millä alalla 19-vuotias nuori mahtaa työskennellä voidessaan rahoittaa 1 700 euron hintaisen takin.

Vastaväitteitä kertyi nopeasti ja paljon.

Kommentoijille todettiin muun muassa, että "jos kuvassa olisi ollut tienaamistaan rahoista ensiautoa varten säästänyt kantasuomalainen Mikko, niin Mikander ja kymmenentuhatta muuta kommentoijaa eivät olisi epäilleet Mikkoa ryöstäjäksi".

"Olen todella pahoillani, epäonnistuin"

Kokoomustaustainen Kimmo Mikander on toiminut aiemmin muun muassa Mikkelin kaupunginjohtajana.

Lännen Media tavoitti Mikanderin sunnuntaina alkuillasta. Hän totesi epäonnistuneensa twiittinsä viimeisessä lauseessa.

– Se oli hyvin huonosti muotoiltu ja aiheutti väärinkäsityksiä. Olen siitä todella pahoillani. Yritin nauraa itselleni.

– Tarkoituksenani oli yhdistää Helsingin Sanomien ja MTV:n vanha uutinen tähän uuteen, mutta epäonnistuin. Sikäli huoleni on aito, kun se liittyy nuorten sosiaaliseen paineeseen kuluttamista ja vaatteita kohtaan.

Mikanderin tarkoittamissa aikaisemmissa uutisjutuissa jotkut nuoret kertoivat pelkäävänsä, että kalliit merkkivaatteet anastetaan heiltä.