Helsinki

Pride-kulkueeseen Helsingissä osallistui jopa 100 000 ihmistä. Kuva: MAURI RATILAINEN

Ihmisoikeustapahtuma Helsinki Pride sujui rauhallisesti Helsingissä lauantaina. Pilvisestä säästä ja pienestä sateesta huolimatta päätapahtumaan kokoontui poliisin mukaan jopa 100 000 ihmistä. Viime vuonna tapahtumaan osallistui poliisin arvion mukaan 70 000–80 000 ihmistä.

Presidentti Tarja Halonen esiintyi Kaivopuiston Pride-juhlassa iltapäivällä tapahtuman suojelijana.

– Ihminen kohtaa ihmisen, ihmisellä on arvonsa, ja ihmisellä on oikeus omaan seksuaaliseen identiteettiinsä ilman pelkoa ja painostusta, hän sanoi yleisölle.

Kaivopuissa STT:lle antamassaan haastattelussa Halonen kertoi olevan selvää, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioissa on menty tavattoman paljon eteenpäin.

Hän halusi kuitenkin nostaa esille havaitsemansa muutoksen aiemmin niin pidättyväisten suomalaisten käyttäytymisessä.

– Vaikka omassa päässä on liikkunut hyvinkin kielteisiä ajatuksia, niin on kunnioitettu ihmisten yksityisyyden rauhaa, Halonen sanoo menneestä.

Hänen mielestään nykyinen kannustus siihen, että pitää puhua suoraan ja voi sanoa mitä haluaa, on johtanut lisääntyneeseen vihapuheeseen.

Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppainen kertoi STT:lle Senaatintorilla, että myös tapahtuman yhteistyökumppaneiden määrä on tänä vuonna ennätyksellisen suuri.

– Paljon isompi määrä organisaatioita ja yksittäisiä ihmisiä haluaa olla tukemassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Ministerit kokivat tärkeäksi olla Pridessa

STT tavoitti Senaatintorilta myös kokoomuksen tuoreen ympäristö- ja ilmastoministerin Kai Mykkäsen ja tiede- ja kulttuuriministerin Sari Multalan. Mykkänen sanoi, että on tavattoman arvokasta, että vähemmistöjen oikeuksia ja laajemminkin yhdenvertaisuutta viedään eteenpäin yhteiskunnassa.

– Ehkä erityisesti tällaisen viikon jälkeen on syytä osoittaa, että Suomessa laaja enemmistö tukee sitä, että vähemmistöjen oikeuksia vahvistetaan, Mykkänen sanoi viitaten tämänviikkoiseen kuohuntaan erityisesti perussuomalaisten lyhytaikaisen elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan ympärillä.

Multala taas painotti yhdenvertaisuuden kuuluvan jo perustuslainkin mukaan kaikille ja nosti esiin, että Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana onnistuttu ottamaan merkittäviä edistysaskelia lainsäädäntötasolla.

– Mutta me nähdään ihan Euroopasta, ettei tämä ole mikään itsestäänselvyys. Sen vuoksi on tärkeää, että me, poliittiset päättäjät ja ministeritkin, tullaan tänne ja osoitetaan, että me halutaan jatkaa tätä työtä.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig kertoi juhlivansa Pridea ristiriitaisissa tunnelmissa. Modigin mielestä viime hallituskauden loppumetreillä läpimennyt translaki jäi täysin vajaaksi. Hänen mukaansa nuorten paha olo näkyy kouluterveyskyselyissä.

– Siinä ohitettiin lasten ja nuorten oikeudet kokonaan. Heidän paha olonsa on niin selvää ja se näkyy tilastoissa. Olisin toivonut aikuisilta rohkeutta suojella lapsia.