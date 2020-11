Paavo Arhinmäki on vasemmistoliiton ehdokas Helsingin pormestariksi. Arkistokuva.

Helsingin pormestarikisa kuumenee. Nykyinen pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on ilmoittanut, että hän ei tehtävään enää ensi kevään kuntavaalien yhteydessä hae.

Aiemmin pormestarikilpailuun ovat asettuneet Nasima Razmyar (sd.), Jussi Halla-aho (ps.) sekä Harry Harkimo (liik.).

Vasemistoliitto puolestaan kertoi perjantaina nimittävänsä ehdokkaaksi kansanedustaja Paavo Arhinmäen. Arhinmäki on Helsingin kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja.

Helsigin Vasemmistoliitto kertoi asiasta tiedotteessaan. Virallisesti Arhinmäki asetetaan ehdokkaaksi joulukuussa.

Samalla, kun vasemmistoliiton paikallisjärjestö ilmoitti ehdokkaastaan, se kritisoi tapaa, jolla Helsingissä kuntavaaleista on tulossa leimallisesti pormestarivaalit. Tällä yritetään järjestön mukaan harhauttaa kaupunkilaisia keskittymään yksittäisiin henkilöihin.

– Kuntavaalit ei ole pormestarivaalit eikä kuntavaaleissa valita pormestaria. Pormestarin valitsee valtuusto keskuudestaan vaalien jälkeen, Arhinmäki itse toteaa Facebook-päivityksessään.

Myös keskustan riveissä on liikehdintää. Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä kertoi perjantaina, että hän on käytettävissä Helsingin pormestariehdokkaaksi ensi kevään kuntavaalien yhteydessä. Kärnä kertoo tiedotteessaan, että hän on ilmoittanut asiasta keskustan Helsingin piirille.

Kärnä on jo aiemmin kertonut harkitsevansa asiaa. Nyt hän on harkintansa tehnyt.

– Päätös ei ollut helppo, mutta keskusta tarvitsee mielestäni Helsinkiin perikeskustalaisen ehdokkaan, jolla on korkea valtakunnallinen tunnettuus. Joskus täytyy tulla kaukaa nähdäkseen lähelle ja tiedän, että minulla olisi paljon annettavaa Helsingin kuntapolitiikalle.

Kansanedustaja Mikko Kärnä on valmis pormestariehdokkaaksi. Arkistokuva. Kuva: Jussi Leinonen

Teemoikseen tulevissa kuntavaaleissa Kärnä nimeääa monipaikkaisuuden mahdollistavan kaupunkikehityksen, aluedemokratian, kestävän kasvun rajojen asettamisen ja Helsingin aseman maailman luontopääkaupunkina korostamisen. Hän myös toteaa, että kaupungissa on valkoposkihanhiongelma, joka pitää ratkaista.

Kärnä toteaa, että ratkaisu mahdollisesta ehdokkuudesta on nyt piirin käsissä. Mikäli piiri päätyy toiseen pormestariehdokkaaseen, ei Kärnä aio asettua Helsingissä kuntavaaliehdokkaaksi.

Keskustalaisista ainakin Paavo Väyrynen puntaroi pormestariehdokkuutta. Hän kertoi asiasta aiemmin viikolla blogissaan. Väyrynen on Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen.

– Uskon, että pormestariehdokkaana saattaisin vauhdittaa Keskustan kannatuksen 4-5 valtuustopaikkaan. Vuoden 2018 poikkeuksellisissa presidentinvaaleissa sain Helsingissä 12 614 ääntä. Yli kaksi kertaa enemmän kuin Keskustan ehdokas.

Nykyisessä Helsingin kaupunginvaltuustossa keskustan ryhmällä on kaksi paikkaa. Väyrynen ei keskustan ryhmään kuulu, vaan hän on yhden hengen Terve Helsinki -ryhmässä.

Tilanteesta tekee mielenkiintoisen sen, että sekä Väyrynen että Kärnä ovat leimallisesti lappilaisia poliitikkoja.

Mielenkiintoa tilanteeseen tuo sekin, että miesten välit ovat tunnetusti jännitteiset. Kun Paavo Väyrynen ilmoitti alkuvuodesta palaavansa keskustapuolueeseen, Kärnä uhkaili jopa eroavansa puolueesta.

Hän ei kuitenkaan eronnut, mutta vaati, ettei Väyryselle pidä antaa rivijäsentä kummempaa asemaa keskustassa. Asemia voi kuitenkin olla luvassa, sillä Väyrynen on keskustan kaksikielisen piirin valinta puoluehallitukseen.