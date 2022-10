Helsinki

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraisen epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Sorainen vangittiin lievemmällä syytä epäillä -perusteella, eli poliisin on viikon kuluessa esitettävä lisäselvitystä oikeudelle vangitsemisen jatkamista varten. Käräjäoikeus voi siis määrätä Soraisen viikon päästä vapautettavaksi, jos poliisi ei esitä lisää selvitystä vangitsemisen jatkamiselle.

Tämän vuoksi oikeus ei myöskään määrännyt vielä määräpäivää syytteen nostamiselle. Käräjäoikeus järjesti vangitsemisistunnon Pasilan poliisitalossa sunnuntaina Helsingissä. Sorainen osallistui etäyhteydellä Vantaalta poliisivankilasta pakkokeinoistuntoon asianajajansa kanssa. Hänet otettiin kiinni aiemmin viikolla. Myös tutkinnanjohto osallistui istuntoon etäyhteyden välityksellä.

Liittyy marjanpoimijoiden ihmiskauppatutkintaan

Soraisen rikosepäily liittyy tutkintaan, jossa marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi.

– Esitutkinnassa epäillään, että lahjusten avulla on saatu merkittävää hyötyä ja helpotusta marjanpoimintayrittämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi kertoi poliisin tiedotteessa aiemmin tällä viikolla.

Poliisin on annettava lisäselvitystä rikosepäilyistä viikon kuluessa. Kuva: Jussi Leinonen

Lahjus- ja virkarikoksista epäilty Sorainen on muun muassa johtanut neuvottelukuntaa, jonka tehtävänä on ollut vahvistaa ihmiskaupan ehkäisyä Suomessa. Helsingin Sanomat on puolestaan kertonut, että Sorainen oli mukana valmistelemassa lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena oli parantaa marjanpoimijoiden oloja.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo tänään aloittaneensa virasta pidättämisen edellytyksiä koskevan virkamiehen kuulemisprosessin Soraisen rikosepäilyjen vuoksi.

Rikosepäilyn tultua ilmi ministeriö tiedotti käynnistäneensä sisäisen tarkastuksen. Tarkastuksessa selvitetään sitä, kuinka toimivia ovat ministeriön valvonta- ja riskienhallinnan toimintatavat.

– Tämän viikon uutiset TEMin virkamieheen kohdistuvasta rikosepäilystä ovat järkyttäneet. Pidän tärkeänä, että poliisin työlle annetaan työrauha, työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi Twitterissä lauantaina.

STT julkaisee Soraisen nimen jo esitutkintavaiheessa hänen yhteiskunnallisen asemansa vuoksi.

Kahta epäillään törkeästä ihmiskaupasta

Ihmiskauppatutkinta keskittyy lappilaiseen marjanhankintayritykseen sekä yritykseen, joka on rekrytoinut Thaimaasta marjanpoimijoita Suomeen. Poliisin mukaan Suomessa työskennelleiden marjanpoimijoiden epäillään joutuneen vuosina 2020–2022 ihmiskaupan uhreiksi. Juttua tutkivat keskusrikospoliisi, Helsingin poliisi ja Rajavartiolaitos.

Tutkinnassa on aiemmin vangittu kaksi ihmistä, ja tutkinnan aikana heitä koskeva rikosepäily muuttui ihmiskaupasta törkeäksi ihmiskaupaksi. Vangituista toinen on Polarica Marjahankinnan toimitusjohtaja Jukka Kristo. Polarica Marjahankinnan aiemmin lokakuussa lähettämän tiedotteen mukaan Kristo on kiistänyt häneen kohdistuvat rikosepäilyt.

– Yhtiö on asianmukaisesti suorittanut kaikki lainsäädäntöön, viranomaisvaatimuksiin ja sopimuskumppaneihin liittyvät velvoitteensa kaikessa toiminnassaan, tiedotteessa todetaan.

Lisätty tieto työ- ja elinkeinoministeriön aloittamasta virasta pidättämistä koskevasta selvityksestä kello 12.48.