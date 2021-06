Helsingin Juhlaviikot tuo Suomeen ranskalaisen koreografin Boris Charmatzin teoksen 10 000 gestures. Kuva: Ursula Kaufmann

Helsingin juhlaviikot järjestetään tänä vuonna 19.8.–5.9.2021. Kansainvälisiin tähtivieraisiin kuuluvat pioneerituottaja ja taiteilija Brian Eno, koreografi Boris Charmatz, kuvataiteilija Janet Echelman, pianisti Vikingur Ólafsson sekä sopraano Nina Stemme.

– Taiteilijavieraamme Brian Eno on sanonut osuvasti, että vaikka me ihmiset yritämme alati hallita maailmaa, taiteen yksi tärkeä tehtävä on auttaa meitä antautumaan ja luopumaan kontrollista.

Tarvittiin globaali pandemia muistuttamaan, ettei kaikki ole hallittavissamme, ja että taide on arvokkaampaa kuin koskaan juuri tällaisina aikoina, Helsingin Juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari sanoo tiedotteessa.

Festivaalin avajaiskonsertissa Helsingin kaupunginorkesteri tulkitsee Philip Glassin Heroes Symphonyn, joka pohjautuu David Bowien Berliini-trilogian klassikkolevyyn. Alkuperäisen levyn tuotti Brian Eno, jonka installaatio 77 Million Paintings and Other Audio-Visual Works on koettavissa Musiikkitalossa päivittäin koko festivaalin ajan. Avajaisiltana kuullaan myös Brian Enon veljen Roger Enon pianokonsertti.

Oodin Kino Reginassa esitetään Apollo-lentojen kuumatkoista kertova For All Mankind ja muita elokuvia, joihin Brian Eno on säveltänyt musiikin.

Avajaisviikonloppuna järjestetään uusi kolmipäiväinen klasarifestivaali Wonderfeel Helsinki. Ohjelmassa on esimerkiksi pianisti Vikingur Ólafssonia, lauluyhtye Theatre of Voicesia, Marmen-jousikvartettia tai Pekka Kuusistoa johtamassa Radion sinfoniaorkesteria.

Festivaalin aikana Huvilan lavalle astuvat J. Karjalainen, 22-Pistepirkko, Yona & Tapiola Sinfonietta, Yeboyah, Vesta, Jesse Markin, Ringa Manner & Umo Jazz Orchestra, Pepe Willberg & Jukka Eskola Statement ja Oranssi Pazuzu.

Lisäksi Helsinkiin saapuvat jazzin traditioita tuulettava Sons of Kemet, malilainen aavikkobluesyhtye Songhoy Blues, Alice Phoebe Lou sekä joukko lontoolaisen Erased Tapes -levymerkin artisteja: Penguin Cafe, Anne Müller ja Douglas Dare.

Kuka tahansa voi tilata Taidelahjana läheisensä pihalle tai ikkunaan 5–10 minuutin yllätysesityksen muusikolta, runoilijalta tai esittävän taiteen ammattilaiselta.

Musiikkitalossa esiintyvät Vikingur Ólafssonin ohella esimerkiksi viulisti Baiba Skride ystävineen, Wienin ja Berliinin filharmonikkojen muusikoista koostuva Philharmonix, Concertgebouw-sinfoniaorkesterin kamarimusiikkikokoonpano Camerata RCO sekä Itämeripäivän juhlakonsertin solistina Wagneria tulkitseva sopraano Nina Stemme.

Tanssiohjelmistoa ovat ranskalaisen koreografin Boris Charmatzin teokset 10 000 gestures ja A Dancer's Day. Kaapelitehtaalla nähdään Tero Saarinen Companyn Transit-teoksen Suomen ensi-ilta sekä Tiia Kasurisen I’m Not Entirely Here (Cybersad).

Taidehallissa, Stoassa ja kaupunkitilassa on esillä kansainvälinen nykytaidekokonaisuus A I S T I T / coming to our senses. Amos Rexissä kuullaan Kaija Saariahon ja Jean-Baptiste Barrièren Extasis-konsertti, Raija Malkan ja Kaija Saariahon Blick-näyttelyn rinnalla

Taidelahjat ja Korttelikonsertit toteutetaan tänä vuonna entistä laajemmin. Kuka tahansa voi tilata läheisensä pihalle tai ikkunaan 5–10 minuutin yllätysesityksen muusikolta, runoilijalta tai esittävän taiteen ammattilaiselta.