Sam (oik., Sheridan Smith) työskentelee siivoojana rahoitusyrityksessä. Työkaveri Jessin (Jade Anouka) kanssa he keksivät tavan, millä voisi saada helppoa rahaa. Kuva: ITV

Puhtaana käteen

Sam (Sheridan Smith) on sellaista päähenkilötyyppiä, joka on hyväsydäminen ja yrittää kovasti, mutta jolla on myös heikkouksia, ja asiat menevät pieleen.

Sam on vastikään eronnut, mikä tekee edelleen kipeää. Rahat ovat loppu, tilit ja kortit tapissa, velkojakin karhutaan.

Kahta tytärtään hän kuitenkin rakastaa yli kaiken ja yrittää parhaan taitonsa mukaan pyörittää arkea.

Nollasopimuksella siivoojana työskentelevän on otettava keikkaa mihin aikaan vuorokaudesta vain. Sam lastaa teini-ikäiselle vastuuta pikkusiskostaan.

Kaiken lisäksi ex haluaa lapset itselleen asumaan.

Stressiä pukkaa, ja sitä Sam lievittää palaamalla vanhaan paheeseen: rahapeleihin.

Näkymättömiä ihmisiä

Brittisarja piirtää hyvin kuvaa reippaasta mutta elämän kolhimasta naisesta.

Sam siivoaa pankkiiriliikkeessä Canary Wharfin pilvenpiirtäjässä. Siellä siivoojat ovat pörssimeklareille näkymättömiä ihmisiä – varsin osuvaa kuvausta matalapalkkaisten alojen oloista.

Realistisen tuntuisesti kerrotaan myös riippuvuuksista. Sam on tavallinen ihminen, eikä mikään pahis. Mutta sekin näytetään, mitä riippuvuus tekee ihmissuhteille.

Jess (Jade Anouka) on Samin työkaveri ja luottoystävä. Niin siinä käy, että Sam tulee kietoneeksi ystävänkin mukaan ongelmiinsa.

Sam on neuvokas mutta harkitsematon. Siivotessaan hän saa vihiä sisäpiirin tiedosta osakekaupoissa. Potkaiseeko nyt onni helpon rahan muodossa ja selviytyykö Sam veloistaan? Vai joutuuko hän vielä pahempaan sotkuun?

Sarjassa on hyvä draivi ja se imaisee mukaansa heti alkuminuuteilta. Iloinen tunnelma vaihtuu pikku hiljaa synkemmäksi. Luvassa on monia kiperiä, kutkuttavia ja jännittäviä tilanteita.

TV1 klo 19.00 ja Yle Areena