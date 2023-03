Help Center Ukraine. Taija Ruuskanen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Ukrainan sota on tuonut monen suomalaisen mieleen huolta omasta turvallisuudesta ja tietysti ahdistusta ukrainalaisten hädästä. Monet ovat myös päättäneet itse toimia ja tehdä jotain konkreettista auttaakseen. Yksi tällainen taho on oululainen Help Center Ukraine.

Vapaaehtoisten toimijoiden joukko valittiin tammikuussa Vuoden oululaiseksi ja maaliskuussa Oulun Naisunioni palkitsi Help Center Ukrainen Vuoden Sara -tittelillä.

