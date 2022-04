– Pelasimme hyvin, mutta olisimme voineet tehdä enemmänkin maaleja. Silti, olen iloinen kuudesta-nollasta sekä illan peliesityksestä, päävalmentaja Anna Signeul kommentoi tiistain ottelua. Arkistokuvassa Signeul lokakuussa 2021 pelatussa ottelussa Georgiaa vastaan. Kuva: TAMUNA KULUMBEGASHVILI

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue teki tarvittavan ja vähän päälle, kun MM-karsintalohkon heittopussi Georgia kaatui tiistaina Helsingissä 6–0. Suomi jatkaa lohkon päätökseen syyskuun alussa, ja saumat MM-jatkokarsintaan oikeuttavaan lohkon kakkossijaan ovat vielä olemassa.

Helmareille maalasivat Eveliina Summanen kahdesti ja Emmi Alanen, Adelina Engman ja Jenny Danielsson kerran. Yksi osumista tuli georgilaispelaajan jalasta.

Suomen maalilla debyyttinsä naisten maajoukkueessa tehnyt Katriina Talaskoski, 21, torjui kerran, Suomella yrityksiä kirjattiin 36 (niistä 12 kohti maalia).

Suomi oli vaikeuksissa maalinteon kanssa viime peleissään (tiistaita ennen kuudessa edellispelissä vain kolme maalia yhteensä).

Ottelu reilun 2 800 katsojan edessä kävi siis sopivasta maalintekoharjoituksesta.

– Pelasimme hyvin, mutta olisimme voineet tehdä enemmänkin maaleja. Silti, olen iloinen kuudesta-nollasta sekä illan peliesityksestä, päävalmentaja Anna Signeul tiivisti.

– Slovakiaa vastaan (viime perjantaina vieraissa 1–1) oli takkuista maalinteko, vaikka saatiin paikkoja siinäkin. Oli tosi tärkeää, että saatiin nyt kuusi tehtyä, keskikentän Emma Koivisto täydensi.

Suomi kamppailee jatkokarsintapaikasta Irlannin kanssa, lohkokärki Ruotsin karattua muilta. Tiistai-iltana Suomen peliä myöhemmin alkanut Ruotsin ja Irlannin kohtaaminen Göteborgissa oli tauolla Suomen pitäessä pelin jälkeistä tiedotustilaisuuttaan, ja Signeul tietysti uteli medialta mikäköhän oli Ruotsissa tilanne.

Ja kun hän sai kuulla Irlannin johtavan avauspuoliajan jälkeen, oli ilme hyvinkin ihmettynyt.

– Jaa, no se ei ole hyvä..., Signeul sanoi.

Pelata, pysyä terveenä ja olla EM-valmiina

MM-haaveet saattavat olla jo hyvinkin ohuet, mutta yksi unelma elää ja voi hyvin. Helmarit suuntaa heinäkuussa odotettuun tapahtumaan, kun Englannissa pelataan EM-lopputurnaus.

– Nyt tärkeää on varmistaa, että kaikki pelaajat saavat oikeanlaista valmistautumista (kohti EM:ää). Heillä on pelejä Suomessa ja Ruotsissa, jossa otteluohjelma on aika rankka. Olen yhteydessä pelaajiin, varmistan että he ovat kunnossa. Ja sellaiset pelaajat, joiden seurajoukkuekausi on loppu, on tärkeää että he saavat harjoitusta, Signeul kuvaili lähikuukausien ohjelmaansa.

– Eli pelaajien kannalta tärkeää on pelata, pysyä terveenä ja olla niin fyysisesti kuin henkisesti valmiina EM-kisoihin.

EM-joukkuevalinta tulee kesäkuussa.

– Kilpailu siihen on kovaa. Ja toivon, että kilpailu pysyykin kovana, siksi että loukkaantumisia ei kenellekään tulisi.

Ja kun porukka on koottu, seuraavat harjoitusleirit ja 27. kesäkuuta pelattava harjoitusottelu Japania vastaan.

Signeulin toiveissa on saada toinenkin ottelu ennen lopputurnausta, joka alkaa Suomen osalta 8. heinäkuuta Espanjaa vastaan.

– Toista ottelua ei ole vielä varmistettu, mutta yritämme saada sen. Monelle pelaajalle matka (seurapelien loppumisesta) toukokuusta heinäkuun kahdeksanteen päivään on pitkä, jos siinä tulee vain yksi ottelu.

Suomi kohtaa kivikovassa EM-alkulohkossaan Espanjan lisäksi Tanskan ja Saksan.

– Kyllä EM on ollut jo pitkään mielessä. Minulla on vielä kolme peliä Brightonissa, sen jälkeen otetaan täysi fokus kohti EM-kisoja, Emma Koivisto sanoi.