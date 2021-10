Manchester/Helsinki

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueelle koittaa kova haaste, kun ensi kesänä pelataan naisten Euroopan mestaruudesta Englannissa. Manchesterissa järjestetty EM-lohkoarvonta toi Helmareille vastaan Saksan, Espanjan ja Tanskan. Suomen lohko eli lohko B pelataan Milton Keynesissä sekä Brentfordissa, ja pelipäivät lohkossa ovat 8. heinäkuuta, 12. heinäkuuta ja 16. heinäkuuta.

Saksa on kahdeksankertainen Euroopan mestari ja Tanska edellisen eli vuoden 2017 turnauksen hopeamitalisti. Espanja puolestaan on viime vuosina noussut vauhdilla naisjalkapallon huippua kohti, ja se on voittanut 14 viimeisintä peliään. Maajoukkueiden maailmanlistalla Saksa on kolmantena, Espanja kymmenentenä ja Tanska sijalla 15. Suomi on maailmanlistalla sijalla 25.