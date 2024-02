Taivalkoskelainen Heli Hietala nousee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Kuva: Juhani Eskola

Taivalkoskelainen Heli Hietala nousee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon liikenneonnettomuudessa menehtyneen haapajärvisen aluevaltuutettu Jari Nahkasen tilalle.

Työskentely Pohteen aluevaltuustossa on Hietalalle entuudestaan tuttua, sillä hän on osallistunut toimintaan varavaltuutetun ominaisuudessa. Lisäksi hän on Pohteen tarkastusvaliokunnan jäsen.