Ylikiimingin kirkon motoristikirkko kokoaa yhteen motoristeja ja moottoriajoneuvoista kiinnostuneita taas tulevana helatorstaina.

Kyseessä on gospeltyyppinen jumalanpalvelus, jossa pyydetään ja saadaan siunaus tulevalle ajokaudelle ja kesän kilometreille.

Ylikiimingissä helatorstain motoristikirkkoja on järjestetty jo 23 vuoden ajan. Edes korona ei estänyt motoristeja osallistumasta motoristikirkkoon.

– Tapahtuma on todella suosittu. Luonnollisesti säät vaikuttavat, mutta hyvällä ajokelillä on kirkko ollut aina tupaten täynnä motoristeja ja piha on täyttynyt pyöristä. Viime vuonna korona-aikaan jumalanpalvelusta kuunneltiin pihalla, kanttori ja gospellaulaja Tuomo Rahko kertoo tiedotteessa.

Motoristikirkon meininkiin kuuluu myös prätkien ihailu ja niiden ympärillä kiertely. Vaikka valtaosa motoristikirkon osallistujista on motoristeja, osallistujat ovat monen ikäisiä ja erilaisista asioista kiinnostuneita.

Kaikki ovat tervetulleita tapahtumaan millä tahansa menopelillä, tiedotteessa kannustetaan.

Ylikiimingin kirkon piha täyttyy moottoripyöristä myös tänä helatorstaina. Arkistokuva on vuodelta 2018. Kuva: Sanna Krook

Motoristikirkko järjestetään torstaina 26.5. kello 12 Ylikiimingin kirkossa. Jumalanpalveluksen toimittaa yliopistopastori Ari Savuoja ja saarnaamassa on seurakuntapastori Marika Huttu. Musiikista vastaa pääosin ylikiiminkiläislähtöisistä soittajista ja laulajista koostuva Yki Gospel -bändi.

Kirkonmenojen jälkeen vuorossa on kolminkertainen moottoriylistys pihalla, josta kulkue suuntaa paraatiajoon kylän läpi takaisin kirkonmäelle. Paikalla on kaikille ilmaiset kirkkokahvit sekä makkaran myyntiä lähetystyön hyväksi.

Motoristikirkko järjestetään yhteistyössä Gospel Riders moottoripyöräkerho ry:n kanssa.

Jumalanpalvelus on nähtävissä myös livelähetyksenä Ylikiimingin kirkon YouTube-kanavalla.