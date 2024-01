Oulun Heinäpäässä Hollihaan kaupunginosassa on suunnitteilla asemakaavanmuutos, jossa nykyisten matalien 1960-luvun talojen tilalle rakennetaan korkeampia, nykyaikaisia asuinkerrostaloja. Toisen talon katutason kerrokseen tulee tilat Keskon päivittäistavarakaupalle. Nykyään korttelin rakennuksessa toimii K-market Iikka.

Nykyinen asuinkerrostalo on kolmikerroksinen ja kaupan rakennus yksikerroksinen. Tarkoitus on korvata ne 5 –6-kerroksisilla asuinkerrostaloilla. Kerrosneliömäärä tulee selvästi kasvamaan, mutta kuinka paljon, sitä ei vielä Kaavoitusarkkitehti Ville Honkonen pysty arvioimaan. Kaavahanke on alkutekijöissään.