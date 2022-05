Tampere

Kari Jalonen luotsaa Tampereen MM-kisoissa Tshekin A-maajoukkuetta. Kuva: Emmi Korhonen

Kari Jalonen on tottunut menestykseen jääkiekon parissa. Upealla pelaajaurallaan hän saavutti SM-kultaa neljästi, kerran Ranskan mestaruuden ja nuorena poikana alle 18-vuotiaiden Euroopan mestaruuden.

Vauhti on vain kiihtynyt jo yli 20 vuotta kestäneellä valmentajauralla. Päävalmentajana hän on voittanut neljä SM-kultaa, kaksi Sveitsin mestaruutta sekä aikuisten ja alle 20-vuotiaiden MM-hopean. Kun listaan lisätään KHL:n kakkossija ja kolme SM-kultaa apuvalmentajana, on Jalosta syytä pitää todellisena kultasormena.