”Torilla on vilinää, torilla on kilinää ja joku vielä lisää toi”, lauloi Juice Leskinen & Coitus Int kappaleessa Kuopio tanssii ja soi. Oulun kauppatorilla kilisee ja hurisee torihotellityömaa; mutta tulikuumaa päivää ennakoivan aamupäivän tunnelma on muutoin sopivan rauhallinen torilla käyskentelyyn.

Oululainen Salme Jutila käy normaalisti usein torilla, mutta tänä kesänä kerta on vasta toinen. Nyt hän tuli ostamaan Lännen tilan mansikoita neljä laatikkoa annettavaksi lapsilleen ja lapsenlapsilleen.