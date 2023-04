Helsinki

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen johtoviisikosta ollaan julkaisemassa dokumentti HBO Max suoratoistopalvelussa. Arkistokuva.

Suoratoistopalvelu HBO Max julkaisee kesällä dokumentin Sanna Marinin (sd.) hallituksen johtoviisikosta. Viisi valittua -niminen kolmiosainen dokumenttisarja on HBO Maxin ensimmäinen suomalaisdokumentti.

Dokumenttisarjassa seurataan Marinin sekä muiden hallituspuolueiden puheenjohtajien eli vihreiden Maria Ohisalon, keskustan Annika Saarikon, vasemmistoliiton Li Anderssonin ja RKP:n Anna-Maja Henrikssonin vaiheita hallitustaipaleen aikana.

Viiden naispuolisen ministerin johtama hallitus on ollut kansainvälisesti poikkeuksellinen ja saanut maailmanlaajuista huomiota. Hallituskausi on myös ollut poikkeuksellisen myrskyisä, kun siihen on mahtunut sekä koronapandemia että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. HBO Max lupaa, että sarjassa tutustutaan naisiin julkikuvan takana ja jaetaan herkkiä ja avoimia hetkiä.

– Viisi valittua käsittelee tärkeitä vallan ja naiseuden teemoja. Jopa Suomessa, missä naisten osallistumisella politiikkaan on pitkät perinteet, naispuolisia poliitikkoja arvioidaan ja kritisoidaan edelleen miespuolisia kollegoita tiukemmin kriteerein. Sanna Marinin pääosin nuorista naisista koostuva ministeriviisikko on inspiroinut ihmisiä ympäri maailman, sanoo HBO Maxin EMEA-alueen dokumenteista vastaava Hanka Kastelicova tiedotteessa.

Dokumenttisarjan tuottaa Fremantle Media Finland ja sen on ohjannut Mia Halme.

– Vaativista tehtävistään huolimatta dokumenttisarjan ministerit ovat tunnistettavia ja samastuttavia naisia. Vaikutun aina, kun joku heistä puhuu rohkeasti ja omalla äänellään, Halme sanoo.

Kolmesta noin 35 minuutin jaksosta koostuva dokumenttisarja saa ensi-iltansa alkukesän aikana. Suomen lisäksi se nähdään muissa Euroopan HBO Max -maissa sekä Yhdysvalloissa.