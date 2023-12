Multakerrokseen jääneet jäljet herättävät kysymyksen, olisiko kyse ollut kuolemanjälkeisestä rituaalista?

On täysin varmaa, että ihminen on kaivanut säännöllisen muotoisen kuopan joskus yli kuusi tuhatta vuotta sitten. Ei ole aukottomasti todistettu, että kuoppa on hauta, mutta mikä muukaan se voisi olla.

Varmaa on sekin, että peitetyn kuopan toinen pää on kaivettu uudestaan esiin. Sitten uusi pienempi kuoppakin on peitetty. Sen jälkeen päällä on poltettu kokko.

Jäljet ovat löytyneet Tainiaro-nimiseltä metsäkankaalta Simojoen varresta. Ne saavat arkeologi Aki Hakosen miettimään, olisiko paikalla kaivettu pääkallo haudasta ja sitten poltettu päällä rituaalisesti kokko.

Ruotsista on samalta ajanjaksolta merkkejä, että hautapaikkojen lähistöllä olisi laitettu seipäisiin ihmisten päitä.