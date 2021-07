HauPalla on lauantaina edessään totuuden hetki. Vain voitto sarjajumbosta kotikentällä kelpaa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Nyt tai ei koskaan. Siinä HauPan teema lauantaille.

Haukiputaalla on edessä Naisten Ykkösen jumbojoukkueiden kohtaaminen, kun vieraaksi saapuu TuWe Turusta. Sarjan viimeisenä majaileva joukkue on kerännyt 12 pelaamastaan ottelusta kaksi pistettä. Joukkue on tehnyt kuusi maalia ja päästänyt niitä peräti 52.

Edellisessä ottelussaan TuWe kuitenkin näytti, mikä on paikallispelin merkitys, kun se pelasi 1-1 tasapelin TPS:ää vastaan.

HauPa ja TuWe kohtasivat toukokuussa Turussa. Tuolloin päädyttiin maalittomaan tasapeliin.

Kotijoukkue on jumittunut sarjan toiseksi viimeiselle sijalle. Kurssin kääntäminen sarjapaikan säilyttämiseksi on tässä vaiheessa äärimmäisen haastavaa, muttei kuitenkaan mahdotonta. Kymmenentenä oleva EBK on HauPan yläpuolella seitsemän pisteen päässä.

Lauantain ottelun merkitys on henkisesti valtava. Voitto saattaisi vapauttaa kumpaakin tuskaisen kauden pelannutta joukkuetta. Tappio puolestaan veisi viimeisetkin toivon rippeet sarjapaikan säilyttämisestä.

Kaleva näyttää lauantaina tilaajilleen HauPa–TuWe -ottelun suorana selostettuna lähetyksenä. Pääset katsomaan ottelua myös euron tutustumistilausta vastaan.

Suora lähetys Länsituulen kentältä käynnistyy Kaleva Livessä kello 13.50 ja itse ottelu kello 14.