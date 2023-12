Haukiputaan Säästökuopan myymälätilat ovat 5 500 neliön suuruiset. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Haukiputaan Säästökuoppa on erikoinen myymälä Oulun seudulla. Se on alueella viimeinen laatuaan: niin sanottu villi, ketjuihin kuulumaton suuri kauppa.

Ja myymälä on yllättävän iso. Noin 5 500 neliötä myymälätilaa on Haukiputaalla paljon, ja valikoimaa on kovasti niin kuin isossa tavaratalossa ainakin.