Haukiputaan lukiossa on todettu koronavirustartunta, jonka vuoksi Oulun kaupungin tartuntatautilääkäri on asettanut kymmenen altistunutta henkilöä karanteeniin.

Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että varotoimenpiteenä koko Haukiputaan lukio siirtyy etäopetukseen ensi viikon loppuun (8. marraskuuta) saakka.

Jokaiseen altistuneeseen tai hänen huoltajaansa ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Tartuntatautilääkärin asettama karanteeni kestää kymmenen päivää. Kaupunki painottaa, että karanteenia pitää noudattaa, eikä silloin voi esimerkiksi käydä kaupassa tai tavata muita kuin omia perheenjäseniä.

Karanteenissa olevan oireettoman henkilön perheenjäsenet voivat elää normaalisti. Jos karanteenissa oleva henkilö saa koronaan viittaavia oireita, hänen on hakeuduttava näytteenottoon. Tällöin perheenjäsenten on hyvä jäädä kotiin odottamaan testituloksen valmistumista.

Oulussa uusia tartuntoja on tällä viikolla torstaihin mennessä ilmennyt yli 30. Joukkoaltistumisia on todettu neljä. Altistuneita on asetettu karanteeniin yhteensä yli sata.