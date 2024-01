Haukiputaan seurakunnan kirkkoherran virkaa on hakenut määräaikaan mennessä kaksi henkilöä. Virkaa hakivat teologian maisterit Salla Autere ja Lauri Kujala.

Autere on vihitty papiksi 1.11.2014 ja toiminut siitä lähtien pappina eri seurakunnissa. Lisäksi hän on toiminut kirkkoherran viransijaisena Pyhäjärven ja Lumijoen seurakunnissa noin kahden vuoden ajan. Tällä hetkellä Autere työskentelee Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisena.

Kujala on vihitty papiksi 3.6.1997. Hän on toiminut siitä lähtien pappina pääasiassa Tuiran seurakunnassa. Kujalalla on kokemusta kirkkoherran tehtävien hoidosta Tuiran seurakunnassa alle vuosi. Tällä hetkellä hän on Tuiran seurakunnan kappalaisen virassa.

Haukiputaan seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi Jaakko Tuiskun siirryttyä Karjasillan kirkkoherraksi. Virkaa hakeneet haastatellaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa 1. helmikuuta, jolloin päätetään vaalin tarkka aikataulu ja ehdokkaille asetetaan vaalisijat.

Alustava suunnitelma vaalin aikataulusta on, että ennakkoäänestys on 13.–19. toukokuuta ja varsinainen vaalipäivä olisi 19. toukokuuta.