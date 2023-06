OK Aurinkovoima Oy suunnittelee Haukiputaan Suokkosentielle aurinkovoimalaa. Alue on pinta-alaltan 6,3 hehtaaria, ja tontille on tarkoitus rakentaa noin viiden megawatin aurinkovoimala, mikä merkitsee noin 5 000 megawattitunnin suuruista sähköntuotantoa vuodessa.

Suunnitteilla on 135 telinettä, joihin sijoittuisi 7 560 aurinkopaneelia ja muuntamo. Telineet tulisivat olemaan noin 30 metriä pitkiä, ja niissä on paneeleita kahdessa rivissä yhteensä 56. Muuntamorakennuksen koko tulisi olemaan 20–30 neliötä, ja se tarvitsisi noin 150 neliön verran pinta-alaa.