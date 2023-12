Haukiputaan Navettakankaalle suunnitellaan uuden tuulivoimapuiston rakentamista. Hieman vajaan kahdentuhannen hehtaarin alueelle suunnitellaan enintään neljäätoista tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 7–10 megawattia.

Hankkeen taustalla on Jouttenkankaan Tuulivoima Oy, joka on Kauhajoella tukikohtaansa pitävän Windelligencen hankeyhtiö. Windelligence on rakentanut Suomeen tähän mennessä 350 megawattia tuulivoimaa, ja vireillä on useita hankkeita