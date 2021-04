Haukipudas

2-vuotias pohjanpystykorva Riski on innokas kaveri metsässä. Heli Ahola uskookin, että koirametsä palvelee erityisesti energisiä koiria. Kuva: Pekka Kallasaari

Vielä hetken aikaa lumet haittaavat suunnitelmien toteuttamista, mutta aivan pian Heli Ahola pääsee omistamallaan metsäpalstalla tositoimiin. Hänen on tarkoitus avata kesäkuussa Haukiputaan Kelloon, aivan moottoritien kupeeseen Oulun ensimmäinen koirametsä.

– Idea tähän lähti alun perin omasta tarpeesta. Mietin aidattua aluetta omille koirille. Meillä on kaksi metsästyskoiraa, jotka tarvitsevat paljon liikuntaa. Usein metsästyskauden alkaessa he eivät tiedä olevansa rapakunnossa ja juoksevat itsensä kipeiksi. Parasta liikuntaa on, kun koirat saavat juosta maastossa vapaina.

Sitten Aholan mieleen hiipi ajatus, voisiko aidatusta alueesta kehittää yritystoimintaa. Etelä-Suomessa on jo muutama koirametsä, mutta Oulun alueelta sellainen on vielä puuttunut.

Positiivista palautetta

Ahola otti yhteyttä Oulun seudun koiraharrastajiin ja sai aikeistaan positiivista palautetta.

– Aluksi ajattelimme, että olisi kaksi pienempää aluetta, mutta hyvin pian palautteen perusteella tulimme siihen tulokseen, että teemme koirille yhden ison aitauksen.

Aholan tarkoituksena on aidata kaikkiaan neljän hehtaarin kokoinen alue koirien temmellyskentäksi. Alueelle tulee muun muassa piilopaikkoja, jotta rauniokoirat voisivat harjoitella uhrin löytämistä ja pieni hiekkamonttu, jossa kaivamisesta innostuneet koirat pääsevät kuopsuttamaan maata.

Eikä ihmisiäkään ole unohdettu: laavua varten metsään on kasattu jo pressun alle ­puita.

– Alueen reunoille tehdään noin kilometrin mittainen polku, jota voi mennä vaikka fatbikella. Suunnitelmissa ovat myös kuntoportaat ja ehkä joitain ulkoliikuntalaitteita.

– Tarkoitus olisi, että sekä koirat että ihmiset saisivat täällä liikuntaa.

Porukka kerrallaan

Koirametsän perustaminen voi äkkiseltään kuulostaa yksinkertaiselta – aidat vain ympärille ja koirat irti. Ihan niin helposti se ei kuitenkaan käy.

Ahola on tehnyt lukuisia selvityksiä, haastatellut naapurit ja hankkinut aitaluvan kaupungilta.

– Vielä meidän täytyy käydä maasto hyvin tarkasti läpi, ettei siellä ole varmasti mitään vaarallista koirille tai ­ihmisille.

Nettisivujen ajanvaraus ei ole vielä käynnissä, mutta Ahola uskoo, että kesäkuussa kaiken pitäisi olla valmista.

Aitauksen voi varata yhdeksi tunniksi tai jopa vuorokaudeksi kerrallaan. Hinta määräytyy koirien lukumäärän ja valitun ajan mukaan. Ihmiset pääsevät koiran mukana alueelle maksutta. Aitauksen voi varata vain yksi seurue kerrallaan.

– Tarkoitus on, että alue toimii itsepalveluajatuksella. Tänne voi tulla, kun on varannut ajan ja maksanut siitä.

Ahola näkee, että uudelle palvelulle on Oulun alueella tarvetta. Moni koiranomistaja haluaa päästää koiransa metsässä irti, mutta metsästyslain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään saakka.

Kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koirat kytkettyinä, ellei maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta ole lupaa koirien vapaana ­pitämiseen.

– Tälläkin hetkellä moni koira on laittomasti irti. Olemme koko perhe erähenkisiä, ja luonto on meille todella tärkeä. Se huolettaa, että koiria pidetään irti lintujen pesimisaikaan.

– Tällainen aidattu alue antaa koirille mahdollisuuden nauttia ja rallattaa vapaana.