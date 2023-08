Jukka Poika eli Jukka Stormi-Rousu on syntynyt Haukiputaalla. Nykyään hän asuu Turussa ja odottaa kuudetta lastaan.

Haukiputaalaislähtöinen Jukka Poika eli Jukka Stormi-Rousu on tulossa Ouluun elokuisille festareille Hiukkavaaraan. Hän vastaa puhelimeen kotonaan Turussa.

Vaimo Teija on viimeisillään raskaana. Perheeseen odotetaan piakkoin toista yhteistä lasta.

Stormi-Rousulle lapsi on viides. Tai kuudes, kun lasketaan mukaan myös matkan varrella perheeseen henkisesti liittynyt ei-biologinen tytär, joka on jo aikuinen.

Seinän takana omassa kaksiossaan elelee anoppi, joka auttaa lastenhoidossa ja ompelee uudelle tulokkaalle kestovaippoja.

Stormi-Rousu on erityisessä elämänvaiheessa: hän on tullut isäksi ensin parikymppisenä ja uudelleen nelikymppisenä.

Parikymppisen ja nelikymppisen isyyden välillä meininki on Stormi-Rousun mukaan muuttunut kovasti.

– Nuorempana itsetuntemus on huomattavasti huonommalla tolalla. Ongelma on, että luulee, että se on hyvällä tolalla ja ihmettelee, miksi menettää malttinsa.