Haukiputaalla avataan kaikille avoin kohtaamispaikka, josta saa muun muassa keskusteluapua. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Haukiputaan yhteisötilassa avataan ensi viikolla kaikille avoin kohtaamispaikka. Kohtaamispaikka on auki kaksi kertaa viikossa, tiistaisin kello 12–16 ja torstaisin kello 12–14.

Kohtaamispaikassa voi tavata muita ihmisiä ja saada keskusteluapua paikalla olevilta työntekijöiltä. Lisäksi työntekijät opastavat tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutumisessa.

Aukioloaikoina paikalla on työntekijä Haukiputaan seurakunnasta ja mielenterveys- ja päihdepalveluja kehittävästä AVOT-hankkeesta. Kohtaamispaikan on tarkoitus olla paikka, johon on helppo tulla ja jossa tarjotaan apua palvelujen saamiseen.

AVOT-hankkeen projektityöntekijä Hanna-Leena Hannulan mukaan paikalle tulevan ihmisen kanssa selvitetään yhdessä, millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja hän tarvitsee ja ollaan tukena ajanvarauksessa. Tarvittaessa tukea saa myös asioinnin aikana.

Kohtaamispaikassa on tarkoitus järjestää myös teemapäiviä ja vertaistukiryhmiä. Kevään aikana paikassa vierailevat esimerkiksi Oulun kaupungin sosiaaliohjaaja ja kirkon päihdetyöntekijä. Huhtikuussa alkaa vertaistukiryhmä vanhemmille, joilla on huoli nuoren mielen hyvinvoinnista tai päihteiden käytöstä. Toukokuussa on taas tarjolla asumisneuvonnan teemapäivä.

Kohtaamispaikan avajaisia vietetään 12. maaliskuuta kello 13–16. Avajaisissa esiintyy oululaisartisti Sana kello 13.30 ja 14.30.

Kohtaamispaikassa mukana oleva AVOT-hanke on Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima. Kohtaamispaikan tarve ilmeni viime vuonna tehdyssä kartoituksessa.