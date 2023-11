Saimme seurata television Nelos-kanavalla syksyn ensimmäisessä “Duudsonit tuli taloon” -jaksossa haukiputaalaista suurperhettä, jossa perheen isä oli kutsunut Duudsonit kotiinsa lasten peliongelman vuoksi. Isä toivoi, että Duudsonien kanssa pidettäisiin hauskaa ja peliongelmaan löytyisi ratkaisu.

Pian kuitenkin herää kysymys, mikähän oli se todellinen syy, miksi Duudsonit oli kutsuttu? He päättävät ottaa selvää ja puhuttavat isää. “Paljon on harteilla, todella paljon” saa isä sanotuksi. Mieltä painaa kyvyttömyys olla isä ja se, miten hän on kohdellut omia lapsiaan.