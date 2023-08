Saakohan tuosta enää kapinetta, mietti haukiputaalainen Pasi Alatalo silmäillessään vähän vahingossa pari vuotta sitten ostamaansa pyöränraatoa.

Kyseessä oli vanha kilpapyörä viime vuosisadan alkupuolelta, mutta juuri sen enempää Alatalo ei siitä tiennyt.

Kun hän sitten alkoi kunnostaa pyörää ja purkaa sitä osiin, löytyi ohjaustangon sisältä pieniä sanomalehden palasia.

– Ne olivat ihan kynnenpään kokoisia myttysiä, jotka piti levitellä, silittää ja yhdistää, ennen kuin sain tekstin näkyviin, Alatalo kertoo.

Johtolangan saatuaan hän alkoi käydä läpi verkkoon digitoituja sanomalehtiä. Kuin ihmeen kautta oikea lehti osui arkistosta kohdalle: ilmeni, että palaset olivat ruotsinkielisen Jakobstad-lehden numerosta vuodelta 1914.

Siitä Alatalo pystyi päättelemään, että pyörä on valmistettu ennen tuon lehden ilmestymistä, ehkä vuonna 1910, ja että sillä on poljettu jossain vaiheessa Pietarsaaressa, mahdollisesti kilpa-ajoissa.

– Kilpapyöriä on rakennettu harvoille ostajille, koska ne ovat olleet vähän kalliimpia ja hienompia. Kuka sillä on alun perin ajanut, sitä en ainakaan vielä tiedä. Koko tarinan esille kaivaminen on edelleen kesken.

Pehmeää ja sulavaa ajoa