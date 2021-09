Oulu

Mira Tuovisella on teon alla aina useampia käsitöitä. Kuva: Niina Hentilä

– Teen käsitöitä ympäri vuoden joka päivä, mutta kun ilma viilenee, neuloosi pahenee. Väkisinkin tulee hirveä palo neuloa villasta.

Haukiputaalla asuva Mira Tuovinen on tehnyt käsitöitä pienestä pitäen. Ensimmäinen itse neuloma villapaita valmistui jo 9-vuotiaana.

Vimma käsitöihin on tarttunut verenperintönä äidiltä, ja myös Tuovisen kaksoissisko jakaa saman harrastuksen.

– Ei ole koskaan läheisillä pulaa villasukista tai pipoista, Tuovinen myöntää.

Koska suutarin lapsella ei tunnetusti ole kenkiä, myös Tuovinen huomaa välillä, ettei ole tehnyt itselleen pitkään aikaan mitään. Taannoin hän oli lähdössä reissuun ja tuskaili, ettei hänellä ole pitkiä villasukkia, jotka voisi ottaa mukaan.

– Tajusin kyllä sitten, että höh, onhan mulla.

Tuovisen varastoista löytyy lukuisia valmiita töitä. Kuva: Niina Hentilä

Tuovinen varastoi muovilaatikkoon valmiit työt. Sieltä hän kaivaa tarpeen tullen valmiita villasukkia ja huiveja. Myös juhlien lähestyessä Tuovinen penkoo, löytyisikö laatikosta jotain lahjaksi kelpaavaa.

– Jotenkin sitä tekee mieluummin aina toiselle. Muuten omat kaapit täyttyvät. Eikä sitä kuitenkaan osaa olla tekemättä.

Teon alla

Tuovisella on aina tekeillä useampi käsityö. Tällä hetkellä kesken ovat muun muassa peitto omalle pojalle, kahdet villasukat, huivi ja Korsnäs-villapaita.

– Korsnäs on ollut teon alla monta vuotta. Se on hirveän työläs. Siinä on sekä virkkausta että neulontaa.

Tuovinen puhuu töidensä olevan aina teon alla, ei keskeneräisiä. Näin sillä on positiivisempi kaiku.

Jossain vaiheessa tekeillä oli hirvittävä määrä töitä yhtä aikaa. Korona-ajan alettua Tuovinen alkoi kuitenkin järjestelmällisesti tehdä töitä valmiiksi. Aikaa oli, kun pihahommia ei vielä keväällä tarvinnut juurikaan tehdä.

Vaikka puutarhanhoito vie kesäisin paljon aikaa, Tuovinen ottaa joka päivä käsityöt esiin samalla, kun istahtaa television ääreen.

– Ei tule herkuteltua, kun tekee käsillä jotain.

Myös pitkät automatkat, junamatkat ja etäpalaverit kuluvat puikkoja heilutellen.

Kerran oli vaikea hetki, kun Tuovinen loukkasi lumia kolatessa kätensä. Kättä piti lepuuttaa, mikä ei tuntunut yhtään hyvältä käsityöihmiselle.

Tuovinen suunnittelee villasukkamalleja käsityölehteen. Kuva: Niina Hentilä

– Sitten keksin, että pystyn kuitenkin tuftaamaan, Tuovinen naurahtaa.

Tuovinen suunnittelee säännöllisesti villasukkaohjeita käsityölehteen, mutta kaikkein mieleisintä tekemistä hänelle ovat isot työt, jotka eivät valmistu heti. Tosin kovin kauan hänellä ei aikaa vierähdä isommankaan projektin parissa.

– Jos koko ajan tekisi, islantilaisneule syntyisi 2–3 päivässä.

Arvokkaita vinkkejä

Kokeneella käsityöihmisellä on jakaa arvokkaita vinkkejä harrastusta aloitteleville.

Tuovinen kehottaa valitsemaan lankoja, jotka ovat kestäviä, eivätkä mene heti nyppyyn. Käsityöliikkeissä osataan neuvoa, jos langan valinta mietityttää.

– Lapaset voisivat olla paras, mistä aloittaa neulomisen. Ja rohkeasti vain kirjoneuletta. Ei se ole sen vaikeampaa. Lanka vain vaihtuu välillä. Sitten, kun hoksaa, että määhän osaan, islantilaisneuleenkin tekee tuosta noin vain.

Jo muutaman vuoden muodissa olleet islantilaisneuleet ovat Tuovisen mukaan edelleen suosittuja. Neulomisen saralla ei ole tullut uutta hittituotetta.

Myös Hailuodon luotolaisneuleita on etenkin Oulun seudulla tehty paljon. Sellaisenkin Tuovinen on ennättänyt jo tekemään miehelleen.

– Haaveilen siitä, että teen sellaisen vielä itselleni punaisena.