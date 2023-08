Vaakunakylän venesatamassa on päässyt sata litraa hydrauliikkaöljyä Oulujokeen. Öljy on peräisin kaivinkoneesta. Alueella on käynnissä Hartaansillan rakennustyömaa.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai keskiviikkona hieman ennen kolmea hälytyksen keskisuuresta öljyvahingosta tai ympäristöonnettomuudesta vesistössä.

Pelastuslaitokselta kerrottiin ennen neljää, että öljyn leviämistä koetetaan parhaillaan estää. Poliisi tutkii tilannetta, pelastuslaitokselta kerrotaan.

