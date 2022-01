Oulu

Harri Niskala on laihtunut viime elokuusta 11 kiloa. Kuva: Pekka Kallasaari

– Ohhoh, onpas pojasta tullut vaivihkaa potra!

Tähän ajatukseen havahtui oululainen Harri Niskala, 34, nähdessään itsestään Iso-Syötteen maastopyöräkisoista otetun valokuvan viime kesältä.

Valokuva haastoi katselemaan myös omaa peilikuvaa uusin kriittisin silmin.

– Olin onnistunut vuosikausia uskottelemaan itselleni, että olen samanlaisessa kunnossa kuin vuonna 2014, jolloin vaaka näytti 99 kiloa, olihan syömis- ja liikkumistottumukseni pysyneet suunnilleen samanlaisina kaikki nämä vuodet, Niskala kertoo.

Totuus oli kuitenkin toinen. Elokuussa 2021 Niskalan noustessa vaa’alle lukemat huitelivat 124:ssä kilossa, joka tarkoittaa painoindeksin mukaan 195 senttimetrin mittaisella varrella merkittävää ylipainoa.

– Tajusin, että nyt jos koskaan asialle on tehtävä jotain. Näin ei voi jatkua.

Julkinen paine auttaa onnistumaan

Samaan aikaan Vantaalla ex-oulunsalolainen Mika Rajala, 31, tuskaili täsmälleen samankaltaisessa tilanteessa. 192 senttisen Rajalan kannettavaksi oli hektisten viime vuosien saatossa kertynyt 123 kiloa.

– Kun näin takavuosien kärppäkatsomosta tutun Harrin avautuvan Instagramissa liikakiloistaan ja suunnittelevan keventämisprojektia, samaistuin heti, Rajala kertoo.

Takavuosien kaverukset päättivät aloittaa elämäntaparemontin yhdessä työnimellä Herrat hoikiksi.

– Harri heitti heti alkumetreillä ajatuksen ilmoille podcastista ja Instagram-tilistä. Ajattelin, että mikäpäs siinä. Juttua aiheesta lentää ja kemiamme käyvät yksiin. Kyllähän julkinen paine lisää onnistumisenkin mahdollisuuksia, Rajala sanoo.

Suurelle yleisölle puhuminen ei ollut kaveruksille uutta. Niskala on viime vuosina tehtaillut podcasteja laidasta laitaan ja Rajalalla on pitkästi päälle sadantuhannen seuraajan yleisö TikTokissa. Rajala on tuttu kasvo myös Tolpalla -realitysarjasta.

Kuin ruoka loppuisi maailmasta

Sitten takaisin liikakiloihin. Miten siinä niin pääsi käymään?

– Olen syönyt siihen malliin, kuin ruoka loppuisi maailmasta kesken, ja perustellut jättimäisiä annoksiani sillä, että iso, liikkuva mies tarvitsee ruokaa, Harri Niskala vastaa.

Mika Rajala puolestaan myöntää olleensa taipuvainen epäterveelliseen iltanaposteluun.

– Olen saattanut syödä lounaaksi terveellisen rahkan ja salaatin ja antanut sen varjolla itselleni luvan vetää illalla pitsan ja sipsejä. Siihen kun vielä hörppää kokispullon kyytipojaksi, niin avot!

Hoikiksi halajavat herrat päättivät lähteä kevennysprojektiin omin avuin, ilman ulkopuolista sparraajaa.

– Molemmat olemme kyllä tienneet missä on vika ja miten se korjataan, selkäranka on vain ollut kuin imurin letku, Mika Rajala toteaa.

Rajala on lähtenyt hakemaan kevyempää oloa pääasiassa lautaselta, sillä kiireisellä miehellä liikunnan lisäämiseen ei ole aikaa. Pilkuntarkan ruokavalion sijaan Rajala syö nyt kaikkea kohtuudella -periaatteella.

– Käytännössä olen pyrkinyt korvaamaan perunan, pastan ja riisin salaatilla, alkanut suosia keittoja sekä vähentänyt leivän syöntiä ja kaikenlaista herkuttelua, Rajala kertoo.

Myös Niskalan lautasmallissa on tapahtunut suuri muutos.

– Määrällisesti syön yhtä paljon kuin ennen, mutta paljon fiksummin. Vihreää on nyt lautasella enemmän kuin lämmintä ruokaa.

Niskala on lisännyt arkeensa myös liikuntaa.

– Teen viikossa suunnilleen viisi aerobista treeniä reippaalla sykkeellä.

Korjausliikkeet ovat tuottaneet tulosta. Niskalan paino on pudonnut elokuun lukemista 11 kiloa ja Rajalan 10. Muutosta ei ole tapahtunut ainoastaan painossa, vaan miehet kertovat myös energiatasojensa nousseen.

– Joulu oli aika paha. Pakko myöntää, että siinä otettiin takapakkia, mutta nyt on taas uusi buusti päällä, Rajala sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Mika Rajala kertoo keskittyvänsä keventämisprojektissa syömistottumustensa järkevöittämiseen. – Liikunnan ilo löytyisi pallopeleistä, mutta niille on harmittavan vähän aikaa, hän sanoo. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/arkisto

Eroanomus mba:sta

Kaverukset ovat puhuneet neljässä Spotifyssä jo ulos tulleessa podcast-jaksossaan avoimesti niin projektin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin. Hurtin huumorin keinoin on käsitelty myös herkempiä aiheita, kuten ulkonäköpaineita.

– Sellaisia on meillä miehilläkin, vaikka niistä ei niin paljon puhuta, Niskala huomauttaa.

– Eturöllykästä on helppoa vääntää vitsiä, mutta kyllä se vaikuttaa taustalla haitallisesti omaan minäkuvaan. Eroanomus mba:sta (man boobs association) on laitettu ylpeydellä vetämään, Rajala jatkaa.

Julkisen Herrat hoikiksi -projektin on näillä näkymin määrä päättyä kesäkuussa. Siihen mennessä Niskala ja Rajala toivovat painavansa 100 kiloa.

– Se on sellainen henkinen tavoite, mutta tästä ei oteta liikoja paineita. Pääasia on, että kehitys jatkuu samansuuntaisena kuin tähän saakka. Kyseessähän ei ole laihdutuskuuri vaan elämäntapamuutos, joka jatkuu, vaikka podcast-studio vaikenee, Niskala tähdentää.

Ole rehellinen itsellesi

Mitä hoikistuvat herrat tahtovat sanoa elämäntaparemontin aloittaneille kohtalotovereille?

– Ainakin sen, että ole rehellinen itsellesi, Niskala vastaa ja jatkaa:

– Omalla kohdallani isoin juttu oli se, että myönsin itselleni olevani paksu. Aiemmin saatoin vähän jopa suuttua siitä, jos joku läheiseni huomautti ylipainostani.

Myös Rajala kehottaa rehelliseen itsearviointiin.

– Jos tiedät, että yksi suklaapala johtaa kymmeneen, jätä se yksikin palanen ottamatta.

Herrojen konkreettisempia vinkkejä kevennysprojektiin ovat selkeiden välitavoitteiden asettaminen ja itsensä valokuvaaminen kuukausittain.

– Pienenkin positiivisen muutoksen huomaaminen motivoi kummasti.