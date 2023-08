Erektiohäiriöistä on puhuttu paljon erityisesti vuodesta 1998 alkaen, kun Viagra-lääke tuli markkinoille. Lääke aiheutti suoranaisen vallankumouksen hoidossa.

Erektiohäiriö on silti osittain tabu ja häpeän aihe 25 vuotta myöhemmin.

Kliinisen fysiologian erikoislääkäri, Turun yliopiston dosentti Juhana Piha on hoitanut yli 30 vuotta suomalaisten miesten seksuaalihäiriöitä. Hän kertoo, että edelleen Suomessa ostetaan erektiolääkkeitä laittomasti netistä enemmän kuin lääkärin reseptillä apteekista.

– Netin kautta tilatessa on 85 prosentin todennäköisyys, ettei saa sitä mitä on tilannut. Sieltä on tullut lattiavahaa, amfetamiinia, sahanpurua ja jos vaikka mitä.

Piha sanoo, että miesten asenteet ovat kuitenkin edistyneet: jopa saunassa uskaltaa tutulta mieheltä kysyä, kuinka hyvin erektio toimii.

– Erektiohäiriöstä on tullut hyväksytympää. Mutta sitten kun pitää oikeasti hakea apua, on hämmästyttävää, että vieläkin miehet harrastelevat ja yrittävät hankkia lääkettä netistä.