Minna Kukkohovi viihtyy värien keskellä mutta korostaa, että suunnittelijan työ alkaa aina asiakkaan toiveista. Kuva: Teija Soini

Sisustussuunnittelija Minna Kukkohovi istahtaa värikkään seinän eteen. Kuva on tapetti, vaikka näyttää ihan maalaukselta. Siinä on kovasti myös suunnittelijaa itseään: värejä, moottoripyörä ja naishahmo, jossa on muun muassa Kukkohovin lapsenlapsen mielestä paljon tuttua.

Yhdistetyn kampaamon ja suunnittelutoimistonsa Kukkohovi remontoi ja sisusti viime vuoden lopussa. Mitä kaikkea hän siellä nyt sisustussuunnittelijana tekee?