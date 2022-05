Sir Peter Ratcliffe ja Oulun yliopiston professori Peppi Karppinen ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi henkilölle osoittaa. Kunniatohtoreilla on oltava merkittäviä tieteellisiä tai Oulun yliopiston kannalta merkittäviä yhteiskunnallisia ansioita. Oulun yliopiston kunniatohtoriksi vihittävän Sir Peter Ratcliffen kohdalla kyse on molemmista.

Vuonna 2019 fysiologian ja lääketieteen Nobelin palkinnon saanut Ratcliffe on lääketieteen professori ja Target Discovery Instituten johtaja Nuffieldin lääketieteen laitoksessa, Oxfordin yliopistossa. Hän on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Oulun yliopiston hypoksiatutkijoiden, professori Peppi Karppisen ja professori Johanna Myllyharjun kanssa.