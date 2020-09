Meillä ei ole rahaa jakaa postia kuin muutamana päivänä, mutta EU:lle löytyy rahaa miljardeja. Tämäkin kuvaa, että arvomaailma on sekaisin. Meidän on pidettävä omista kansalaisista huoli; kaikki muu on turhaa, kansanedustaja Hannu Hoskonen ihmettelee.

Kuva: Arttu Laitala