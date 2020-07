Helsinki

Kansanedustajan tehtävään opetus- ja kulttuuriministeriöstä palaavaa Hanna Kososta kiinnostaa jatkossa erityisesti energia- ja ilmastopolitiikka. Kuva: Arttu Laitala

Sanna Marinin (sd.) hallituksen tiede- ja kulttuuriministeri vaihtuu 6. elokuuta. Annika Saarikko (kesk.) palaa perhevapaalta ministeriksi ja Hanna Kosonen (kesk.) siirtyy kansanedustajaksi.

Kosonen sanoo, että pätkäministeri voi saada aikaan paljon, jos oma tausta ja salkun sisältö ovat hyvässä tasapainossa. Kososelle tiede- ja kulttuuriministerin salkku oli kuin räätälöity.

– Tunsin salkun asiat etukäteen, kun olin hallitusohjelmaneuvotteluissa puheenjohtajana osaamisen ja innovaatioiden pöydässä. Oli helppo hypätä tähän ministerijunaan.

Kososen ministerivuodesta ei tietenkään tullut viime elokuussa suunnitellun kaltainen. Talvella Suomeenkin saapunut koronavirus mullisti hallituksen työt. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut yllättävän keskeinen toimija kriisin hallinnassa. Peruskoulutus ja korkeakoulujen toiminta piti järjestää uudelleen ja kulttuurin-, liikunnan- ja urheilun tapahtumiin oli pakko määrätä radikaaleja rajoituksia.

"On tosi karua, jos on katsottava, mitä leikataan. Se on suoraan järjestöjen toiminnasta pois." Hanna Kosonen väistyvä tiede- ja kulttuuriministeri, kansanedustaja

Keskeistä on ollut turvata kulttuurin ja liikunnan eri toimijoiden tulevaisuus tukirahoituksella. Kahdessa lisäbudjetissa kulttuurille on ohjattu yhteensä noin 80 miljoonan euron tuet ja liikunnalle 20 miljoonaa euroa. Kaikkea tukirahaa ei ole vielä jaettu, vaan kesän tappioita korvataan vielä syksyllä.

– Olen myös kuullut, että kesä on ollut hyvä monissa kulttuurikohteissa.

Jatkossa kulttuurin ja liikunnan rahoitus on mietittävä uudelleen, kun veikkausvoittovarat vähenevät. Veikkausvoittovaroja on vuosittain jaettu noin miljardi euroa. Ensi vuonna Veikkauksen tuoton on arvioitu alenevan noin 250 miljoonaa euroa.

Kososen mukaan tänä vuonna alenema katetaan valtion budjetista ja ensi vuoden osalta ratkaisut tehdään syyskuun budjettiriihessä.

– On tosi karua, jos on katsottava, mitä leikataan. Se on suoraan järjestöjen toiminnasta pois.

Opetusjärjestelyt voivat vaihdella korkeakouluissa

Korkeakoulujen pääsykokeisiin liittyneet ongelmat ovat saaneet alkukesästä paljon kritiikkiä. Kokeet pantiin nopeasti uusiksi ja virheitä tapahtui muun muassa oikeustieteellisen alan kokeissa.

– Ymmärrän hyvin nuorten näkökulmasta, miten kurjalta koko kevät on tuntunut, kun on valtavasti muutoksia, ja kyse on elämän käännekohdasta.

Pääsykokeet kuuluvat korkeakoulujen autonomiaan eli ministeriöstä niitä ei ohjata. Apua ja tukea korkeakoulut toki saavat ministeriöstä. Syksyn opetusjärjestelyistä korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa on Kososen mukaan vielä liian varhaista sanoa mitään.

– Voi tulla erilaisia ratkaisuja korkeakouluihin eri puolille Suomea ja voi tulla alakohtaisia ratkaisuja. Tiettyjä aloja voi opiskella helpommin etänä, kun taas tietyillä aloilla on pakko olla käytännön jaksoja.

"Olen lähtenyt politiikkaan sisältöjen takia, ja mitä vähemmän käytetään hässäkkään energiaa, sitä enemmän saadaan aikaiseksi." Hanna Kosonen

Eniten Kososen ihon alle ministerinä ovat menneet kulttuurin ja urheilun häirintätapaukset. Häirintäskandaaleja oli talvella muun muassa taitoluistelun piirissä. Kosonen on miettinyt paljon häirinnän syitä.

– Urheiluun, kulttuuriin ja tieteen tekemiseen liittyy äärimmäinen paneutuminen asiaan, äärimmäisen hyväksi haluaminen, ja sitten sitä kautta rakenteet voivat olla vinksallaan. Voi hämärtyä, mikä on hyvää käytöstä ja mikä ei.

Kosonen painottaa, että yksikin tapaus on liikaa. Ministeriössä on tehty monia toimia huonon kohtelun kitkemiseksi pois.

Ei kantaa puheenjohtajaan

Kososen puolue, keskusta valmistautuu syyskuun puoluekokoukseen ja puheenjohtajan valintaan. Vielä ei tiedetä, haastaako Annika Saarikko Katri Kulmunin.

Kosonen sanoo, että ainut, mitä hän toivoo puoluekokouksen jälkeisestä ajasta, on, että tilanne rauhoittuisi. Puheenjohtajan nimeen hän ei ota kantaa.

– Olen lähtenyt politiikkaan sisältöjen takia, ja mitä vähemmän käytetään hässäkkään energiaa, sitä enemmän saadaan aikaiseksi.