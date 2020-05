Tänä vuonna Hangö Teaterträff -festivaali järjestetään 6. kesäkuuta kello 17 alkaen Yle Areenassa. Festivaalilla nähdään kuusi teosta. Lisen Rosellin, Nadja Hjortonin ja Anna Efraimssonin Cuteness Overload on samannimiseen esitykseen perustuva elokuva, joka tutkii ruumiillisuuksia, verbaaleja ilmaisuja, halua ja söpöyden radikaalia potentiaalia. Esitystaidekollektiivi Glitcheriltä nähdään lyhytelokuva Distant Dildos – Whatever happened to The Porn Horror Musical?

Teater 90°:n sessio Norppa-live med teater 90° käsittelee prosessinomaisen etäharjoituksen kautta eskapismia ja vapautta. Saksalaisen She She Popin teos Kanon Remote on auttava puhelinlinja, joka yleisöä osallistaen kertoo unohtumattomista näyttämöhetkistä.

Nina-Maria Häggblomin Minnesbyrån on yleisöä osallistava teos, jossa vuorovaikutus tapahtuu ihmisen ja Facebook Messengerissa olevan chatbotin välillä.

Toinen yleisö osallistava teos on Alex Holmlundin, Henrik Gullmetsin, Ole Öwren ja Dennis Storhannusin Torbjörn LIVE, interaktiivinen selviytymistaistelu ja virtuaalinen seikkailu, joka kokeellisella tavalla yhdistää teatteria, pakohuonepelejä, hidasta televisiota ja vanhoja, tekstiin pohjautuvia seikkailupelejä.

Festivaaliohjelman voi kokonaisuudessaan nähdä Hangö Teaterträff -festivaalin nettisivulla. Ohjelma on ilmainen.