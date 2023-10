Hamas aloitti hyökkäyksen Israelia vastaan varhain lauantaiaamuna. Kuvassa Gazan aluetta, jonne Israel hyökkäsi lauantaina takaisin. Kuva: MOHAMMED SABER

Äärijärjestö Hamasin hyökkäyksessä Israelissa kuolleiden määrä on noussut jo yli 600:n. Haavoittuneita on yli 2 000, joista noin 200:n vammat ovat erittäin vakavia. Lisäksi äärijärjestön hallussa on toista sataa panttivankia, kertoo Israelin hallitus Facebookissa.

Jo aikaisemmin on kerrottu, että panttivankien joukossa on sekä siviilejä että sotilaita.

Gazan viranomaiset puolestaan ovat kertoneet yli 230 ihmisen kuolleen Israelin vastaiskuissa. Noin 1 700 palestiinalaisen on kerrottu haavoittuneen.

Tiedot kuolleiden ja haavoittuneiden määrästä niin Israelissa kuin palestiinalaisalueella päivittyvät yhä.

Hamas aloitti varhain eilen hyökkäyksen ampumalla tuhansia raketteja Israeliin Gazasta. Sen jälkeen Hamasin taistelijat tekivät myös maahyökkäyksen yli rajan

Hamasin hyökkäys on järkyttänyt ympäri maailmaa, ja useiden maiden johtajat ovat tuominneet iskut. YK:n turvallisuusneuvosto on kutsuttu hätäkokoukseen sunnuntaina.

Suomen ja Israelin kaksoiskansalainen haavoittunut

Suomen ja Israelin kaksoiskansalainen on haavoittunut Israelin ja palestiinalaisten puhjenneessa yhteenotossa. Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä vahvistettiin STT:lle iltapäivällä tieto yhdestä haavoittuneesta Suomen kansalaisesta.

Aiemmin tänään haavoittuneesta kaksoiskansalaisesta kertoi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) Helsingin Sanomille.

Ministeriön viestintäpäivystyksestä todettiin, ettei ministeriö voi antaa tarkempia tietoja Lähi-idän konfliktissa Suomen kansalaisille mahdollisesti tapahtuvista henkilövahingoista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tapahtumapaikkakunta, uhrin sukupuoli sekä se, ovatko uhrin vammat lieviä vai vakavia.

Hamasilla suuri määrä israelilaisia panttivankeja

Israelin asevoimien edustaja on myöntänyt uutiskanava CNN:lle, että Hamas on lauantain hyökkäyksessä ottanut israelilaisia panttivankeja ja että määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin.

– On ensimmäinen kerta historiassamme, kun näin monta Israelin kansalaista on terroristisen organisaation kynsissä, asevoimien tiedottaja Jonathan Conricus sanoi CNN:lle.

Tiedottajan mukaan Hamasin vankeina olevien siviilien ja sotilaiden määrä on "huomattava".

Hamas puolestaan on kertonut ottaneensa "kymmeniä" israelilaisvankeja. Äärijärjestön mukaan vangit on sijoitettu eri puolille Gazaa.

Netanjahu kehotti palestiinalaisia siviilejä poistumaan Gazasta

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kehotti palestiinalaisia siviilejä poistumaan Gazasta. Netanjahu sanoi lyhyessä televisiopuheessaan myöhään lauantaina, että Israelin asevoimat tulee iskemään koko voimallaan äärijärjestö Hamasia vastaan.

Netanjahun mukaan Israelin iskujen jälkeen Hamasin hallussa olevista paikoista on jäljellä vain raunioita.

Gazan kaistalta ammuttiin varhain lauantaiaamuna tuhansia raketteja kohti Israelia. Hamas teki Israeliin ohjushyökkäyksen lisäksi myös maahyökkäyksen.

Netanjahun lausunto herätti tuoreeltaan myös kysymyksiä siitä, mihin Israelin saartaman Gazan väestön olisi tarkoitus paeta. Alueella asuu noin kaksi miljoonaa ihmistä.

– Mihin heidän on tarkoitus mennä, jos he eivät voi lähteä (alueelta), kysyi esimerkiksi International Crisis Group -järjestön Israeliin ja Palestiinaan erikoistunut analyytikko Mairav Zonszein viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

Israelin asevoimat puolestaan on ohjeistanut osaa gazalaisista lähtemään kodeistaan pois tulevien iskujen tieltä. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Ohje koskee seitsemää eri aluetta eri puolilla Gazan kaistaa. Ihmisten on määrä kerääntyä suojapaikkoihin, esimerkiksi YK:n ylläpitämiin kouluihin.

Yhdysvalloilta mahdollisesti sotilaallista apua Israelille

Yhdysvallat saattaa toimittaa sotilaallista apua Israelille, kertoo uutistoimisto AFP:n siteeraama Valkoisen talon virkamies. Hänen mukaansa asiasta käydään parhaillaan pitkälle edenneitä keskusteluja, joiden tuloksista kerrotaan mahdollisesti jo sunnuntaina.

Tilannetta kuitenkin vaikeuttaa Yhdysvaltain kongressin sekava tilanne, jossa edustajainhuoneella ei ole puhemiestä. Republikaani Kevin McCarthy äänestettiin puhemiehen paikalta pois viime tiistaina.

Presidentti Joe Biden puolestaan sanoi, että Yhdysvaltain tuki Israelille on järkähtämätöntä.

– Nyt ei ole millekään Israelille vihamieliselle taholle oikea hetki pyrkiä hyötymään näistä hyökkäyksistä, Biden totesi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken puolestaan puhui tilanteesta egyptiläisen kollegansa Sameh Shoukryn kanssa. Egyptillä on usein ollut rooli välittäjänä Israelin ja Hamasin välillä. Blinken painotti puhelussa, että Hamasin hyökkäys Israelia kohtaan on saattava loppumaan mahdollisimman nopeasti, Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi.

Kymmeniä lentoja Tel Aviviin peruttu hyökkäyksen takia

Useat suuret lentoyhtiöt ovat peruneet lentojaan Tel Aviviin Israeliin Hamasin hyökkäyksen seurauksena. Yhteensä peruttuja lentoja on useita kymmeniä.

Lentojaan peruneiden yhtiöiden joukossa ovat muun muassa LufthansaAir France ja Ryanair.

Lufthansan edustaja kertoi AFP:lle, että yhtiön lennot Tel Aviviin on peruttu ainakin maanantaihin asti. Air France ei lennä kaupunkiin toistaiseksi.





