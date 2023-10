Tel Aviv/Helsinki/New York

Israelin sotilaita Gazan rajan tuntumassa. Kuva: ATEF SAFADI

Äärijärjestö Hamas uhkaa tappaa hallussaan olevia panttivankeja, jos Israel jatkaa iskujaan Gazan siviilikohteisiin ilman ennakkovaroitusta.

Hamasin aseellisen siiven mukaan jokainen ilman ennakkovaroitusta tehty isku johtaa yhden siviilipanttivangin teloittamiseen.

– Vihollinen ei ymmärrä ihmisyyden ja etiikan kieltä, joten puhuttelemme heitä kielellä, jota he ymmärtävät, Hamasin aseellisen siiven tiedotteessa sanottiin.

Hamas on siepannut satakunta panttivankia, joiden joukossa on siviilejä ja sotilaita. Israelin armeijan edustaja kertoi maanantaina, että noin kolmenkymmenen panttivangin omaisille on kerrottu heidän läheistensä sieppaamisesta.

Israel on tehnyt jatkuvia ilmaiskuja Gazaan sen jälkeen kun Hamas aloitti hyökkäyksensä Israeliin varhain lauantaina.