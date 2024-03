Retkikunta Eetu Kemppanen (vas.), Perttu Kemppanen ja Antti Hautala poseeraa Haltin huipulla. Hedän yllään on sarkatakit ja -housut. Kintaat on tehty poronturkista ja hylkeennahasta, kengät poron- ja hirvennahasta. Myrskylasitkin on tehty itse.