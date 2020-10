Presidentti Tarja Halonen toivotti pääministeri Marinin tervetulleeksi niiden naisten joukkoon, joiden asuvalintoja on arvosteltu aiemmin.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) esiintyminen tuoreessa Trendi-lehdessä on aiheuttanut myrskyn sosiaalisessa mediassa.

Lehdessä Marin poseeraa näyttävässä Kalevala-korussa. Hänellä on päällään musta bleiseri, mutta ei sen alla aluspaitaa tai rintaliivejä.

Tempaus on herättänyt voimakkaita näkemyksiä puolesta ja vastaan.

Presidentti Tarja Halonen otti kantaa asiaan hetki sitten tilaisuudessa, jossa julkistettiin hänestä tehty kirja nimeltä Erään aktivistin tarina.

Halonen toivotti Marinin tervetulleeksi niiden naisten joukkoon, joiden asuvalintoja on arvosteltu aiemmin.

– Onneksi olkoon, olet samassa jonossa kaikkien muidenkin kanssa. Meillehän on kokovartalopääministeri tuttu sana suomalaisessa politiikassa. Kun Saksan liittokansleri Angela Merkel meni Oslossa juhliin, niin hänellä oli vähän samanlainen kaula-aukko. Lehdistö ei tuolloin puhunut muusta kuin kaula-aukosta.

Aikoinaan Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäki kutsui entistä pääministeri Mari Kiviniemeä (kesk.I kokovartalopääministeriksi.

Halonen jatkoi, että jos kyse olisi miespoliitikosta, niin hän voi olla ilman paitaa, jos kroppa sallii. Samaan hengenvetoon hän ihmettelee paljaan pinnan näkemistä.

– Meillä on vanha saunakulttuuri, jossa nähdään paljasta pintaa vaikka kuinka paljon. Miten se meillä on nyt tällainen juttu, onko se tiukkapipoisuutta, hän kysyi.

Piikkarit tuovat vaivaisen luun

Halonen on huomannut, että politiikan puolella naisilla on usein piikkikorkokengät, joista tulee vaivaisen luu.

– Tytöiltä on tullut sellaisia huomioita, että pitääkö olla tuollainen, että menestyy. Olen sanonut, että voi olla myös lenkkarit, että menestyy.

Halosen mukaan hän on ollut itse hillitty tuomaan esille sukupuolta, mutta nyt uudessa liikkeessä se on ok, että naiset korostavat naiseuttaan.