Oulu

Yritysvaikutusten arvioinnin jälkeen Hallituskadun suunnitelmia päätettiin muuttaa. Kuva: Liubov Alekseeva/Arkisto

Hallituskadun katusuunnitelman ei arvioida oleellisesti heikentävän yritysten mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaansa alueella, mutta katusuunnitelmaa viimeistellessä kannattaa pysäköintipaikkojen määrä optimoida mahdollisimman korkeaksi. Tällaiseen lopputulemaan päätyi Oulun kaupungin WSP Finland Oy:ltä tilaama yritysvaikutusten arviointi.

Hallituskadun pysäköinnistä päätettiin alkuvuonna tehdä yritysvaikutusten arviointi, kun joukko yrittäjiä allekirjoitti kannanoton, jossa vastustettiin Hallituskadun pysäköintipaikkojen vähentämistä.

Oulun kaupungin suunnittelupäällikkö Sami Hietakangas kertoo, että arvioinnissa tulleita asioita on pyritty ottamaan huomioon uudessa katusuunnitelmassa mahdollisuuksien mukaan.

Seinästä seinään

Suunnitelman mukaan Hallituskatu peruskorjataan seinästä seinään -periaatteella Mäkelininkadun ja Rautatienkadun välillä. Myös Rautatienkatu kunnostetaan Pakkahuoneenkadun ja Asemakadun välisellä alueella.

Peruskorjaus käsittää ajoradan ja jalkakäytävien sekä yhdistetyn jalankulkuväylän ja pyörätien, katuviherrakenteiden ja katuvalaistuksen uusimisen.

Keskeisimmät muutokset liittyvät ajoratojen linjauksen muutoksiin ja pysäköinnin erilaisiin ratkaisuihin.

Tällä hetkellä suunnittelualueella on yhteensä 94 pysäköintipaikkaa. Alun perin ajatuksena oli vähentää pysäköintipaikkoja noin neljänneksellä 71 pysäköintipaikkaan. Yritysvaikutusten arvioinnin jälkeen suunnitelmia kuitenkin päivitettiin, ja nyt asiakaspysäköintipaikkamäärää ollaan vähentämisen sijaan kasvattamassa viidellä paikalla.

Suunnitelma tulee nähtäville perjantaina.

Yrittäjien puhemiehenä toiminut kaupunginvaltuutettu Jukka Huotari (ps.) iloitsee lopputuloksesta.

– Kaupunki kuunteli ja huomioi sadan yrittäjän adressin. Tämä on onnistunut, hyvä lopputulos.

Keskustavisio pohjana

Katusuunnittelun pohjana on ollut Oulun keskustavisio 2040. Sen mukaan ajoneuvoliikenne säilyisi Hallituskadulla, mutta suurin osa kadusta varattaisiin kävelylle ja pyöräilylle.

Yritysvaikutusten arvioinnissa todetaan, että viihtyisässä ympäristössä ihmiset ovat valmiimpia kävelemään pidempiä matkoja. Uudistuvan katuympäristön katsotaan myös luovan yrityksille mahdollisuuksia katuympäristön hyödyntämiseen liiketoiminnassaan. Uudistus kohentaa aseman ja ydinkeskustan välistä yhteyttä ja parantaa ensinäkymää saavuttaessa junalla kaupunkiin.

Liikenteen yleissuunnitelma tekeillä

Yritysvaikutusten arviointi on ollut määrä tehdä myös koko keskustan alueelle. Oulun kaupungin liikenneinsinööri Minna Koukkula kertoo, että keskustelua on alettu käydä eri sidosryhmien kanssa, ja kevään ja kesän aikana on tarkoitus järjestää erilaisia työpajoja ja julkisia tilaisuuksia.

– Tähän saakka olemme lähinnä kartoittaneet nykytilaa. Selvitys valmistuu syyskuun loppupuolella.

Koukkula kertoo, että käynnissä oleva keskustan liikenteen yleissuunnitelma on kokonaisvaltaisempi kuin pelkkä yritysvaikutusten arviointi.

Keskustan liikenteen yleissuunnitelman tekee Ramboll Finland Oy.

– Yritysvaikutusten arviointia ei ole erikseen keneltäkään tilattu, Koukkula kertoo.