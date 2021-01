Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi hallituksen keskiviikkoisten koronaneuvottelujen tuloksista STM:n ja THL:n koronatilannekatsauksen yhteydessä.

Kiurun mukaan sisäministeriö valmistelee esitystä rajaliikenteen tiukentamiseksi ja ulkoministeriö matkustussuositusten päivittämiseksi. Hallitus katsoo myös, että kuntien ja alueiden on syytä jatkaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä esitettyjä rajoitustoimia.

STM:n ja THL:n tilannekatsauksesta selviää, että uudet koronavirustapaukset, uusien tapausten ilmaantuvuus ja sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrät ovat laskeneet joulukuun puolenvälin jälkeen.

Koronatilannetta ja sairaalahoidon tarvetta seurataan tällä hetkellä tiivisti, sillä monessa maassa koronavirustilanne on huomattavasti huonompi kuin SUomessa.

– Isossa-Britanniassa ja Etelä-Afrikassa todetut uudet muuntuneet virusvariantit saattavat tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Epidemiatilanteen laajamittainen, äkillinen heikentyminen koko maassa on siten mahdollista, tilannekatsauksessa todetaan.

Tilannekatsauksessa todetaan, että suurin osa tartunnoista on yhä peräisin kotimaasta. Tartunnoista 11 prosenttia on peräisin ulkomailta ja niistä aiheutuneita jatkotartuntoja on kolme prosenttia kaikista tartunnoista.

– Tämä voi johtua tautitilanteen heikkenemisestä maissa, joista saavutaan tai palataan Suomeen. Testaamista rajoilla on lisätty loppuvuodesta alkaen, mikä voi myös selittää matkustukseen liittyvien tapausten määrän nousua, tilannekatsauksessa todettaan.

Koko maassa uusien kotimaisten tartuntojen tartunnanlähteistä on saatu selvitettyä 59 prosenttia. Valtaosa tartunnoista on peräisin samasta taloudesta ja paljon tartuntoja tapahtuu myös työpaikoilla ja yksityisissä tilaisuuksissa.

Eniten tartuntoja todetaan yhä nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Keskiviikkona 13. tammikuuta sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita oli hieman vähemmän kuin edellisillä viikoilla. Keskiviikkona sairaalahoidossa oli 150 koronapotilasta. Heistä 28 oli tehohoidossa, 70 erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollon osastohoidossa 52.

Testeihin mennään harvemmin kuin aiemmin

Tilannekatsauksen mukaan ihmiset hakeutuvat koronavirustesteihin entistä harvemmin. Viikolla 1 kaikista otetuista näytteistä 2,5 prosenttia oli positiivisia.

Joulu ja vuodenvaihde eivät STM:n ja THL:n mukaan ole lisänneet tartuntojen määrää, kuten pelättiin. Tilannekatsauksen mukaan koko maassa koronatapausten ilmaantuvuus on hieman laskenut. Viimeisen kahden viikon ajalla todettiin kaikkiaan yhteensä 3538 koronatapausta, kun sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla uusia tartuntoja oli 430 enemmän eli 3968 kappaletta.

Ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon ajalta 64 koronatartuntaa 100 000 asukasta kohden, kun sitä edeltävällä kahdella viikolla ilmaantuvuus oli 74 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Koronaviruksen arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 90 prosentin todennäköisyysvälillä 0,7–0,9. Tartuttavuusluvulla tarkoitetaan sitä, kuinka monta henkilöä sairastunut ihminen keskimäärin tartuttaa.

Hallituksen käsittelemistä toimenpiteistä koronavirusmuunnoksen ja epidemian kiihtymisen varalta kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Hallituksen infon jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö ja THL kertoivat tautitilanteesta Suomessa ja kansainvälisesti. Mukana olivat strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Rokotuksia nyt hoivakodeissa

Rokotustilanteesta Puumalainen totesi, että vauhti on kasvamassa. Nyt rokotustahti nopeutuu vanhusten hoivakodeissa.

Pfizerin ja Biontechin rokotetta saapuu Suomeen viikossa 50 000 annosta.

– Tämä sykli jatkuu helmikuun lopulle saakka. Sitten annosmäärä nousee, Puumalainen totesi.

– Modernan rokotteesta odotamme maahan ensimmäistä noin 5 000 annoksen erää tällä viikolla.

Astrazenecan niin sanotun kansanrokotteen myyntilupa on haussa Euroopan unionin alueelle. Puumalaisen mukaan luvan viranomaiskäsittely alkaa tammikuun viimeisellä viikolla.

Katso tiedotustilaisuus tallenteena tästä:

Päivitetty klo 11.25: Lisätty tietoa rokotuksista.