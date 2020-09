Liikenteen osuus Suomen kasvihuonepäästöistä on merkittävä, noin viidennes. Päästöistä 95 prosenttia tulee tieliikenteestä. Tilannetta on mahdollista katsoa myönteisestäkin näkökulmasta: liikenteen päästöjä on jo nyt tarjolla olevin keinoin mahdollista vähentää olennaisesti.

Jos muutokseen halutaan vauhtia, tarvitaan kannustimia.