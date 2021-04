THL:n johtaja Mika Salminen korosti, että kodeissa tapahtuviin kokoontumisiin olisi tarve puuttua.

Hallitus selvittää parhaillaan vaihtoehtoja siihen, millä tavalla ihmisten välisiä kontakteja voitaisiin rajoittaa kohdennetummin kuin aiemmin eduskunnalle annetussa lakiesityksessä liikkumisrajoituksista.

Perustuslakivaliokunta katsoi keskiviikkona lausunnossaan, että hallituksen suunnitelma liikkumisrajoituksista olisi rajoittanut ihmisten arkea liian laajasti. Sen mukaan tavoitteet voidaan saavuttaa, jos kiellot ja rajoitukset kohdistetaan vain esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin, erityisesti yksityisiin tilaisuuksiin, kokoontumisiin, ryhmässä oleskeluun ja asiointiin kauppaliikkeissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että kevään aikana nykyisten rajoitusten ollessa voimassa on käynyt selväksi tarve puuttua erityisesti kodeissa tapahtuviin kokoontumisiin ja arvioida kriittisesti ei-välttämättömien kauppojen ja palveluiden aukioloa.

– Kokoontumisrajoitussäädökset, joita nyt on voimassa, koskevat vain julkisia tiloja. Jos halutaan koota porukka ja lähteä johonkin juhlimaan yksityistiloihin, niin sitä ei mikään estä, Salminen kuvasi.

"Pitääkö kaiken normaalin elämän jatkua, jos uhkana epidemian kiihtyminen"

Salmisen mukaan toinen olennainen kysymys on, pitääkö aivan kaikkea normaalia elämää pystyä jatkamaan ja esimerkiksi pitämään kaikkia liikkeitä auki, jos on olemassa todellinen uhka epidemian kiihtymisestä.

– Me ymmärrämme, että tälläkin on suuret vaikutukset yhteiskuntaan. Mutta jos tilanne on huono, joitain valintoja joudutaan tekemään, Salminen sanoi.

Hän korosti myös, ettei THL ole koskaan ehdottanut tällaisten rajoitusten koskevan koko maata tai kovin pitkää aikaa, vaan ainoastaan alueita ja ajankohtaa, jossa se nähdään todella välttämättömäksi. Tätä myös maan hallitus on koko ajan painottanut.

Yksityiselämään puuttuminen ei ongelmatonta

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi torstaiaamuna ministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa, että hallitus on pyytänyt eri ministeriöitä ja THL:ää selvittämään mahdollisuuksia liittyen Salmisen kuvaileman kaltaisiin rajoituksiin.

– Kyse on ihmisten yksityiselämästä, ja sen takia tämä on hyvin poikkeuksellinen ja vaativa lainsäädännön selvitystehtävä, Voipio-Pulkki sanoi.

Tällä hetkellä esimerkiksi kokoontumisrajoitus on pahimmilla epidemia-alueilla kuusi henkilöä.

Hallitukselle esityksen kaatuminen on iso takaisku, ja vaihtoehtoisten keinojen kanssa etenemistä on pohdittu torstaina aamupäivällä valtioneuvoston kansliassa tiettävästi pääministeri Sanna Marinin (sd.) johdolla.