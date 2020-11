Sisärajatarkastukset jatkuvat ennallaan muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kuva: Emilia Kangasluoma

Hallitus päätti torstaina, että maahantulon rajoituksia jatketaan 13. joulukuuta saakka.

Epidemian kiihtymisvaihe jatkuu edelleen, ja erot Suomen ja muun Euroopan välisessä epidemiatilanteessa ovat suuria. Siksi rajoitusten höllentäminen ei ole perusteltua, ennen kuin valmisteilla olevat korvaavat toimenpiteet ovat riittävällä tavalla käytettävissä, hallitus perustelee ratkaisuaan.

Rajoituksia sovellettaessa lähtömaan raja-arvona on edelleen 25 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana. Tämä koskee Schengen-alueen maita, Schengen-alueeseen kuulumattomia EU-maita ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välistä liikennettä.

Maahantulon rajoitukset ovat sisärajaliikenteessä voimassa Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Islannin, Italian, Itävallan, Kreikan, Latvian, Liechtensteinin, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Norjan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Slovenian, Sveitsin, Tanskan, Tšekin, Unkarin ja Viron välisessä liikenteessä eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Päivittäinen liikenne Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä on kuitenkin mahdollista. Samoin on mahdollista työmatkaliikenne tai muun välttämätön syyn takia matkustaminen Suomen ja Norjan maarajalla rajayhteisöjen välillä.

Lisäksi Suomessa voi käydä työssä Ruotsista ja Virosta ilman omaehtoista 10 vuorokauden karanteenia. Myöskään huvialusliikennettä EU- ja Schengen-maista Suomeen ei rajoiteta.

Muuten maahantulon rajoitukset sisärajoilla mahdollistavat vain paluuliikenteen Suomeen, kauttakulkuliikenteen sekä työmatkan ja muun välttämättömän syyn takia tapahtuvan matkustuksen.

Maahantulijoille suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi halutessaan lyhentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä.

Uruguay takaisin rajoitusten piiriin

Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien maiden välistä liikennettä. 23.11. alkaen ulkorajaliikenteessä maahantulon rajoitukset palautetaan Uruguayn asukkaille Uruguaysta Suomeen saapuvassa liikenteessä. Muita muutoksia ei tehty.

Maahantulon rajoitukset on jo aiemmin poistettu Vatikaanista Suomeen saapuvassa liikenteessä sekä Suomen ja Australian, Japanin, Ruandan, Etelä-Korean, Singaporen, Thaimaan ja Uuden-Seelannin välisessä liikenteessä näiden maiden asukkaiden osalta.

Rajoitukset poistuvat myös Kiinan sekä Hongkongin ja Macaon erityishallintoalueiden asukkailta, jotka matkustavat näiltä alueilta Suomeen, mikäli EU:n neuvosto toteaa vastavuoroisuuden riittävän toteutumisen.

Seuraavista Euroopan maista voi edelleen tulla Suomeen työmatkalle tai muusta välttämättömästä syystä: Andorra, Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros, Monaco, Romania, San Marino ja Yhdistynyt kuningaskunta. Näiden maiden maahantulon rajoitukset ovat sisärajavalvonnan rajoituksia vastaavat. Maahantulijoille suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia.

Muiden Schengen-alueeseen kuulumattomien maiden osalta maahantulon rajoitukset mahdollistavat vain paluuliikenteen Suomeen ja muihin EU- ja Schengen valtioihin, kauttakulkuliikenteen Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä muun välttämättömän liikenteen.

Lisäksi maahantulijoille suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi halutessaan lyhentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.

Matkalle lähtijän pitää itse varmistaa kohdemaan senhetkiset maahantulo- ja karanteenimääräykset ja ottaa huomioon Suomeen palaajan karanteeni- ja testaussuositukset.