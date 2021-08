Kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi, että järjestämisvastuussa 12–15-vuotiaiden rokotuksista ovat kunnat.

Uusien koronatartuntojen määrä on kasvanut viikon aikana 56 prosentilla. Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta koronatilannekatsauksesta.

Viime viikolla koronatartuntoja todettiin Suomessa yhteensä 4 574. Tätä edeltävällä viikolla uusia tapauksia todettiin 2 925. THL:n mukaan torstaina Suomeen tullaan kirjaamaan 752 uutta koronatartuntaa.

Hallitus päätti sosiaali- ja terveysministeriön esityksen mukaisesti koronarokotusten laajentamisesta 12–15-vuotiaisiin. Asetus tulee voimaan ensi maanantaina.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi, että järjestämisvastuussa 12–15-vuotiaiden rokotuksista ovat kunnat, jotka itse päättävät järjestetäänkö rokotukset massarokotuspisteellä vai kouluterveydenhuollossa.

Ylilääkäri Otto Helve THL:sta kertoo, että tällä hetkellä käytännössä kaikki koronatapaukset ovat deltavarianttia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Sairaalahoidossa on keskiviikkoisten tietojen mukaan koko maassa 95 koronapotilasta. Heistä teho-osastolla on 15. Tilannekatsauksessa kerrotaan, että sairaalahoitoa tarvitsevissa korostuvat tällä hetkellä nuoret aikuiset ja rokottamattomat potilaat.

Suomessa noin 66 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden koronarokotteen. Kahden rokoteannoksen muodostaman täyden suojan on saanut 36 prosenttia väestöstä.

Yli kolmasosa kaikista koronatartunnoista on todettu 20–29-vuotiailla. Tilannekatsauksessa käy ilmi, että tartunnanjäljitys on ruuhkautunut useilla alueilla. Jäljityksen ruuhkautuessa eristysten ja karanteenien asettamisessa on ollut viiveitä. Kaikkiaan koko maan osalta koronatartuntojen lähde saatiin selvitettyä vain 52 prosentissa tapauksista.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki painottikin tilannekatsauksen tiedotustilaisuudessa, että koronavirus aiheuttaa tällä hetkellä painetta nimenomaan perusterveydenhuollossa testaamisen ja tartuntojen jäljittämisen vuoksi. Voipio-Pulkin muistuttaa, että jokaisen tulisi vastata puhelimeen, mikäli jäljittäjä soittaa.

STM:n tiedotteen mukaan kuormitusta kasvattavat voimakkaasti kasvaneet tartuntamäärät ja henkilöstöpula. Lisäksi jäljittäjät eivät saa aina koronaan sairastuneilta ja taudille altistuneilta kaikkia tietoja muista mahdollisesti altistuneista.

Tällä hetkellä Suomessa koronatapausten ilmaantuvuusluku on 135 tartuntaa 100 000:aa asukasta kohden. Viime viikolla koronatestejä tehtiin noin 117 600 ja testeistä positiivisia oli 3,9 prosenttia.

Ravintolarajoituksiin tulossa muutoksia

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan STM ehdottaa muutoksia ravintolarajoituksiin.

Hallitus hyväksyi esityksen ravintolarajoituksista torstaina. Rajoitukset tulevat voimaan 8. elokuuta puoliltaöin.

Leviämisvaiheessa olevilla alueilla anniskelun on päätyttävä kello 22 ja ravintoloiden tulee sulkeutua kello 23. Ravintoloissa tulee myös voimaan niin sanottu tanssi- ja laulukielto, eli asiakkaiden tulee istua paikallaan. Lisäksi asiakaspaikat rajataan puoleen sekä sisä- että ulkotiloissa.

Kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla anniskelun on päätyttävä kello 00 ja ravintola tulee sulkea kello 01. Anniskeluravintoloissa asiakaspaikat rajataan puoleen ja ruokaravintoloissa käytössä saa olla 75 prosenttia paikoista.

Perustason alueilla ei ole ravintolarajoituksia. Pohjois-Suomessa kaikki muut alueet ovat toistaiseksi perustasolla kiihtymisvaiheessa olevaa Kainuuta lukuun ottamatta.

Juttua muokattu kello 14:50: Lisätty tieto koronarokotusten laajentamisesta 12–15-vuotiaisiin.

Juttua muokattu kello 13.48: Lisätty tieto ravintolarajoitusten hyväksymisestä ja muutettu kiihtymisvaiheen ravintoloiden anniskelu- ja aukioloajat oikeaksi.