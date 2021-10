Helsinki

Pääministeri Marin sanoi hallitusviisikon sopineen asiasta yhdessä. Arkistokuva. Kuva: Mauri Ratilainen

Kaikille edunsaajille korvataan sataprosenttisesti Veikkauksen tuottojen alenema ensi vuonna, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) tiedotustilaisuudessa iltayhdeksältä. Marin sanoi hallitusviisikon sopineen asiasta yhdessä.

Kyse ei ole hänen mukaansa vain kulttuurialan leikkauksista, vaan myös esimerkiksi nuorisotyöstä ja liikunnasta sekä sosiaali- ja terveysministeriön alaisista järjestöistä.

Marin perusteli päätöstä sillä, että koronatilanne on ollut erittäin vaikea ja monilla edunsaajilla on tärkeä rooli kriisistä toipumisessa. Hänen mielestään leikkausten perumiseen on varaa ja ratkaisu on kestävä.

Kokonaisuus viedään eduskuntaan osana täydentävässä talousarvioprosessissa. Budjettivarojen osuus on noin 47 miljoonaa euroa, ja loppu muodostuu arpajaisverosta ja jakamattomasta varasta.

Marin ja Kurvinen kiistelleet leikkauksista

Viime päivinä Marin ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) ovat kiistelleet siitä, mitä kulttuurileikkauksista oli sovittu siihen mennessä, kun Kurvinen päätti yllättäen kertoa niiden kohdentumisesta julkisuudessa tiistaina. Marinin mukaan leikkauksien käsittely oli vielä hallitusviisikolla kesken.

Kurvinen on sanonut eri lehtitietojen mukaan, että SDP ei 23. syyskuuta pidetyn seurantaministerien ja -avustajien kokouksen jälkeen esittänyt muutoksia esitettyihin leikkauksiin. Eräs kokouksessa paikalla olleista kertoo STT:lle, että tapahtuma oli luonteeltaan informaatiotilaisuus, jossa vastuuministeri kertoi, miten rahapelituottojen vähenemä vaikuttaa eri sektoreilla. Vastaavia infoja pidetään säännöllisesti, ja ne ovat hallituksen normaalia toimintaa.

Lähteen mukaan tarkoitus ei ollut käydä läpi muiden puolueiden kantoja. Osallistuja jäi siihen ymmärrykseen, että Kurvinen seuraa budjettikäsittelyn loppuun, jonka jälkeen asiaan palataan.

– Nimenomaan korostettiin sitä, että tämä on ministeriön valmistelua ja esityksiä, budjettiprosessi on kesken ja leikkaukset ongelmallisia, hallituslähde sanoi.

Hallitus voi tehdä täydentäviä talousarvioesityksiä tai lisätalousarvioita, joilla voidaan muuttaa valtion ensi vuoden budjetista tehtyjä päätöksiä.

Päivitetty kello 22.07: Lisätty väliotsikon jälkeinen osio.