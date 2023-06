Hallitusohjelma on paketissa seitsemän viikon neuvottelurupeaman jälkeen. Hallitusohjelma ei ole perussuomalainen, ei kokoomuslainen, ei kristillisdemokraattinen eikä myöskään rkp:läinen.

Hallitusohjelma on sarja kompromisseja, mutta se on samalla jokaiselle neuvotteluun osallistuneelle puolueelle myös parempi vaihtoehto kuin olla oppositiossa. Eräs meidän edustajamme sanoi sisäiseen kritiikkiin, että jos löydätte enemmän hyviä kuin huonoja asioita meille ohjelmasta, niin ohjelma on hyvin onnistunut.